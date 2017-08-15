Тейлор Свифт два года судилась с диджеем из Денвера, который схватил ее за ягодицу. И победила

Окружной суд Колорадо вынес вердикт по иску Тейлор Свифт к бывшему диджею денверской радиостанции Дэвиду Мюллеру. Поп-певица обвиняла его в том, что в 2013 году, фотографируясь с ней перед концертом, Мюллер залез рукой к ней под юбку и схватил за голую ягодицу. Мюллер в свою очередь обвинял Свифт в том, что из-за ее жалобы его уволили. Суд постановил, что домогательства были, и обязал Мюллера выплатить компенсацию — в размере одного доллара. «Медуза» рассказывает историю конфликта Свифт и Мюллера.

Встречные иски

В 2015 году диджей денверской кантри-радиостанции KYGO подал в суд на певицу Тейлор Свифт за клевету, которая повлекла за собой его увольнение. Речь шла об инциденте, произошедшем за два года до того в Денвере во время встречи Свифт с фанатами перед концертом, куда пригласили и Дэвида Мюллера. 51-летний диджей пришел на мероприятие со своей девушкой Шэннон Мелчер. Там они решили сфотографироваться с 23-летней певицей; дальше версии расходились.

По словам Мюллера, через какое-то время к нему подошли охранники Тейлор Свифт, сообщили, что он приставал к певице, и вывели из зала. Позже, как он утверждал, представители Свифт пожаловались его начальству — и его уволили за домогательства, а также внесли в черный список на всех концертах Тейлор Свифт. Мюллер утверждал, что невиновен, а к певице приставал его коллега, который якобы даже похвастался Мюллеру, что ему удалось приобнять Тейлор за ягодицы. Радиоведущий требовал от Свифт выплатить ему три миллиона долларов компенсации за понесенные им убытки.

Через месяц, в конце октября 2015 года, Тейлор Свифт официально отреагировала на обвинения, направив встречный иск. Певица обвинила Дэвида Мюллера в домогательствах и заявила, что в точности знает, кто к ней приставал. По словам Свифт, во время снимка Мюллер специально задрал ей юбку и схватил ладонью за ягодицу — без разрешения и против ее воли. «Это не было случайностью. Это было совершенно намеренно, и я никогда не была ни в чем так уверена в своей жизни», — прокомментировала Тейлор Свифт. Как пишет ABC News, Свифт и ее менеджеры не собирались говорить об инциденте публично и не заявляли в полицию, а лишь сообщили о произошедшем руководству радиостанции, где работал Мюллер, — и решили пойти в суд только из-за иска со стороны диджея.

Представители Свифт отметили, что этот иск должен стать примером другим женщинам, которые не решаются предавать огласке подобные возмутительные и унизительные случаи. В качестве компенсации Свифт потребовала символическую сумму — один доллар.

Denver DJ David Mueller vs #TaylorSwift: pic at the center of the case. The moment he allegedly put his hand up her skirt and groped her. pic.twitter.com/XaWGLnLgnT — Mike Sington (@MikeSington) August 8, 2017

Убийственное выступление

Суд по делу Свифт против Мюллера начался 7 августа 2017 года. В качестве одного из доказательств фигурировала и та самая фотография, где изображены Свифт, Мюллер и Мелчер в момент предполагаемого инцидента. По просьбе певицы на время разбирательства ее изъяли из публичного доступа, чтобы не влиять на ход расследования и выбор присяжных (правда, в 2016 году снимок все равно опубликовал TMZ). Адвокат Мюллера ссылался на то, что на снимке и Свифт, и Мюллер улыбаются, а певица не выглядит расстроенной. В то же время мать певицы Андреа Свифт, которая часто сопровождала ее на мероприятиях, сказала в суде, что знает глаза своей дочери и сразу поняла, что на фотографии происходит что-то не то.

Сама Тейлор Свифт давала показания в течение часа; присутствовавшие на заседании репортеры назвали ее выступление «убийственным». Например, когда адвокат Мюллера предположил, что она могла сделать перерыв во встрече с фанатами после случившегося, Свифт ответила: «Это ваш клиент мог сделать со мной нормальное фото». «Я не позволю вам или вашему клиенту вселить в меня чувство вины за случившееся, потому что моей вины здесь нет», — сказала певица на слушании.

На вынесение вердикта у суда присяжных, в который входило шесть женщин и двое мужчин, ушло несколько часов. Они пришли к выводу, что Мюллер действительно напал на певицу. Более того, по мнению суда, мать и менеджер Свифт не нарушили никаких законов, сообщив о поступке Мюллера руководству радиостанции, и не несут ответственности за его увольнение, так как это решение начальство Мюллера приняло самостоятельно. В официальном заявлении Тейлор Свифт признала, что у нее есть привилегии и возможность позволить себе подобное судебное разбирательство — но у многих такого шанса нет. «Я хочу помочь тем, чьи голоса тоже должны быть услышаны. Я планирую сделать пожертвования в разные организации, которые помогают жертвам сексуального насилия», — пообещала певица.

Дэвид Мюллер сказал, что несколько лет боролся за то, чтобы обелить свое имя, и решение суда было его единственной надеждой.