Суд отклонил иск радиоведущего к Тейлор Свифт. Он утверждал, что был уволен из-за ее обвинений в домогательствах

Американская певица Тейлор Свифт перестала быть ответчиком по иску радиоведущего Дэвида Мюллера, который утверждал, что лишился работы из-за обвинений со стороны певицы в домогательствах.

Такое решение принял федеральный суд в Денвере, рассматривающий разбирательство между Свифт и Мюллером. Судья постановил, что не было представлено достаточных доказательств ненадлежащих действий со стороны Свифт.

Ответчиками по иску Мюллера остались мать певицы Андреа Свифт и сотрудник ее команды Фрэнк Белл, уточняет CNN. Суд продолжит рассматривать ответный иск Свифт к Мюллеру о домогательствах.

Выступавшие 11 августа в суде телохранитель Свифт и фотограф подтвердили, что Мюллер во время фотосессии с певицой прикоснулся к ее ягодицам. В свою очередь, бывшая девушка и бывший соведущий Мюллера заявили, что никогда не видели неуважительного отношения к женщинам с его стороны.