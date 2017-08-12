Суд отклонил иск радиоведущего к Тейлор Свифт. Он утверждал, что был уволен из-за ее обвинений в домогательствах

CNN
07:01, 12 августа 2017
Надежный источник

Американская певица Тейлор Свифт перестала быть ответчиком по иску радиоведущего Дэвида Мюллера, который утверждал, что лишился работы из-за обвинений со стороны певицы в домогательствах.

Такое решение принял федеральный суд в Денвере, рассматривающий разбирательство между Свифт и Мюллером. Судья постановил, что не было представлено достаточных доказательств ненадлежащих действий со стороны Свифт.

Ответчиками по иску Мюллера остались мать певицы Андреа Свифт и сотрудник ее команды Фрэнк Белл, уточняет CNN. Суд продолжит рассматривать ответный иск Свифт к Мюллеру о домогательствах. 

Выступавшие 11 августа в суде телохранитель Свифт и фотограф подтвердили, что Мюллер во время фотосессии с певицой прикоснулся к ее ягодицам. В свою очередь, бывшая девушка и бывший соведущий Мюллера заявили, что никогда не видели неуважительного отношения к женщинам с его стороны.

Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел в июне 2013 года. Тогда Дэвид Мюллер со своей девушкой сфотографировался с Тейлор Свифт после ее концерта в Денвере; в этот момент он якобы дотронулся до ее ягодиц. Представители певицы связались с начальством Мюллера на местной радиостанции, и он был уволен.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме