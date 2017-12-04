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10 лучших песен и клипов недели Выбор «Медузы»: Мигель, Эд Ширан, The Hatters, а также танцующие Трамп и Путин
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этот раз в списке — дуэт главных поп-артистов планеты, беспощадно-разухабистый русский фолк-рок, а также по-хорошему дикое видео от лидера группы Portishead.
Эд Ширан и Бейонсе «Perfect Duet»
Идеальный дуэт как минимум с точки зрения коммерческого потенциала: два главных мировых хитмейкера — англичанин, который всех раздражает, и американка, которая всех побеждает, — объединяются ради доброго, но невзрачного рождественского медляка.
Mujuice «Грустные глаза»
Печальные неоновые танцы, какими их умеет делать только Роман Литвинов — один из самых ярких российских электронных музыкантов XXI века.
Мигель «Now»
Американский Rʼn'B-сочинитель Мигель едва ли не лучше всех в мире умеет петь про секс — но на новом альбоме поддается окружающим его настроениям и много говорит о политике. Получается чуть менее самобытно, но все равно убедительно и красиво; «Now» — заключительная вещь пластинки, протестный гимн против молчания и за свободу.
Слушать новый альбом Мигеля «War & Leisure» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Beak> «(Merry Xmas) Face the Future»
Возвращение сайд-проекта Джеффа Бэрроу из Portishead: раньше Beak> играли совсем аскетичный, но убедительный краут-рок; теперь делают чуть более мелодичный экспериментальный рок в духе This Heat. Впрочем, тут важнее даже не песня, а визуальный ряд — с танцующими в праздничных колпаках Путиным, Трампом и Ким Чен Ыном — и общий пафос, направленный против общества потребления.
JB Dunckel «Hold On»
Французский дуэт Air давно не подавал признаков жизни (и еще дольше не выпускал музыки, к которой хотелось бы возвращаться). Для тех, кто успел соскучиться, компенсацией, видимо, станет будущий сольный альбом одного из участников группы Жана-Бенуа Дюнкеля. Во всяком случае, первый сингл звучит как Air в лучшие годы: мягкий, вкрадчивый и очень французский электропоп.
The Hatters «Fuck You»
Очень популярная петербургская группа The Hatters выпустила второй альбом за год. Жанр, в котором выступает ансамбль, легко определить по названиям их сочинений: «Forever Young Forever Drunk», «Кайфмэн», «Пей, себя не жалей». Это безудержный фолк-разгуляй, так же безоглядно спекулирующий на национальных стереотипах, как и группа Little Big, с которой The Hatters аффилированы. «Ленинград» для бедных — бывает и такое.
Cлушать новый альбом The Hatters «Forever Young Forever Drunk» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
DJ Premier «Our Streets (feat. A$AP Ferg)»
Абсолютный классик рэп-музыки, продюсировавший Доктора Дре, Ди Анджело, Снупа Догга, Ноториуса Би Ай Джи и Gang Starr, отмечает возрождение своего влиятельного лейбла Payday Records новой песней. Бодрейший хип-хоп, хранящий дух старой школы, при участии молодой звезды Асапа Ферга.
Chikiss «Tri Dnya»
Уроженка Белоруссии и жительница Петербурга, ныне обитающая в Берлине, Галя Чикис — из тех российских музыкантов, которых, увы, больше ценят за пределами страны. Записи Чикис уже не первый год выходят на уважаемом американском лейбле Not Not Fun, специализирующемся на мутной музыке самого интересного толка, и новый альбом «New Season» не исключение. В основном здесь гудит загадочный и красивый эмбиент, но есть и такая песня — очень хорошая.
Слушать альбом Chikiss «New Season» целиком: Apple Music, Google Play, Bandcamp
St. Vincent «Pills»
Мы уже много писали про новый (блистательный) альбом Энни Кларк, выступающей под именем St. Vincent. Но что же поделать, если и каждый ее новый клип — произведение современного искусства. На сей раз песня о том, что вся жизнь — это зависимость, превращается в поп-арт-эссе про то, как счастливая семья расплачется от смеха.
Artemiev «Сердце»
Уморительный караоке-клип, полностью состоящий из мемов, который заслуженный режиссер Павел Руминов сделал для торжественно-доброй песни с лучшего альбома Павла Артемьева.