10 лучших песен и клипов недели Выбор «Медузы»: Мигель, Эд Ширан, The Hatters, а также танцующие Трамп и Путин

The Hatters «Fuck You»

Очень популярная петербургская группа The Hatters выпустила второй альбом за год. Жанр, в котором выступает ансамбль, легко определить по названиям их сочинений: «Forever Young Forever Drunk», «Кайфмэн», «Пей, себя не жалей». Это безудержный фолк-разгуляй, так же безоглядно спекулирующий на национальных стереотипах, как и группа Little Big, с которой The Hatters аффилированы. «Ленинград» для бедных — бывает и такое.