10 лучших песен и клипов недели Выбор «Медузы»: Мигель, Эд Ширан, The Hatters, а также танцующие Трамп и Путин

Уроженка Белоруссии и жительница Петербурга, ныне обитающая в Берлине, Галя Чикис — из тех российских музыкантов, которых, увы, больше ценят за пределами страны. Записи Чикис уже не первый год выходят на уважаемом американском лейбле Not Not Fun, специализирующемся на мутной музыке самого интересного толка, и новый альбом «New Season» не исключение. В основном здесь гудит загадочный и красивый эмбиент, но есть и такая песня — очень хорошая.