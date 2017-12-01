Российский электронный музыкант Роман Литвинов, известный как Mujuice, выпустил трек «Грустные глаза». Новая песня — это переживание одиночества; когда человек бессознательно глушит свои проблемы в допинге, вечеринках, случайных связях, но в конечном счете все равно остается в изоляции. Режиссер клипа — фотограф Юля Майорова, видео снималось в Москве. «Медуза» представляет премьеру трека «Грустные глаза», а также комментарии музыканта и режиссера.

Mujuice — «Грустные глаза» MUJUICE

Роман Литвинов (Mujuice)

С Юлей мы познакомились в Лос-Анджелесе — она предложила сделать съемку со мной, и я потащил ее в [район] Skid Row и по подобным мрачным местам. Когда увидел фото, не смог выкинуть ни одно, настолько крутой был весь сет; тогда я подумал, что если условные 30 кадров идеальны, то с такой продуктивностью можно спокойно снимать видео (стандарт 30 кадров в секунду). И когда Юля оказалась в Москве, мне удалось уговорить ее попробовать сделать это вместе: у меня был только набросок песни, и мы доделывали все параллельно с фильмом, так что это полноценная совместная работа.

Юля Майорова, режиссер

Несмотря на условный план, съемки происходили довольно хаотично — мы находили все новые локейшны, придумывали тонну деталей, новые сюжетные линии, меняли текст песни. Нарратив вообще не входил в наш план, он сформировался в процессе. Так что вместо запланированных двух съемочных дней мы снимали десять, было весело и круто — мы ездили в Выхино на последнем поезде метро, заселялись в отель со своим креслом, которое даже не попало в видео, а после ночной съемки в лесу нас обыскивали менты. Наша команда мечты состояла преимущественно из двух человек — меня и Ромы — и оказалось, что этого в целом вполне достаточно.

Сингл «Грустные глаза» доступен на iTunes.