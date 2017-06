Что мы слушали в мае. Плейлист «Медузы»

Плейлист также доступен в Google Play Music.

Герои плейлиста

👟👀Slowdive. Мастер-класс по внезапно вернувшемуся в моду шугейзу — первая за 22 года пластинка Slowdive. Одноименный альбом затягивает как трясина и не отпускает, обволакивает и убаюкивает: прямо как «Souvlaki» и «Pygmalion» из первой половины девяностых. Тогда Slowdive были пионерами непонятного жанра, сейчас производители гитарных педалей выпускают «примочки» под названием Shoegazer, а сам шугейз проник всюду, вплоть до блэк-метала и хардкора (группы Fucked Up и Deafheaven наглядно это демонстрируют). Их новый альбом — это бесконечная красота и ощущение, что каждый звук на своем месте.

⚡️🎸At The Drive-In. В 2000 году At The Drive-In записали один из лучших постхардкор альбомов «Relationship of Command», прославились дикими выступлениями и вскоре распались. Собравшись вновь (вышло только со второй попытки), Седрик Бликстер-Зальвада и Омар Родригес-Лопес, известные еще и по The Mars Volta, попытались продолжить дело At The Drive-In, словно и не было этих 17 лет молчания. Получилось: новый альбом «In•ter a•li•a» звучит так, будто вышел через пару лет после «Relаtionship of Command». В этом есть и проблема: ничего концептуально нового в возрожденных At The Drive-In нет, те же приемы, только чуть более сглаженные и куда менее нервные. Но не факт, что это плохо.

🇷🇺🎹Mana Island. Московская и достаточно успешная инди-группа вдруг запела на русском — и нашла новое звучание, с которым расцвела. Прежде Mana Island могли похвастаться разве что модным звуком, но ничем особенным от тысяч конкурентов на западной сцене не отличались. Звучать фирменно получалось, звучать осмысленно — скорее нет. Сейчас в Mana Island как будто вдохнули жизнь и содержание, и все встало на свои места. Пока что это всего четыре песни, и «Кесарюке» — лучшая из них.

🍾💔Скриптонит. Выдающийся дебют казахского рэпера «Дом с нормальными явлениями» принес Скриптониту известность, — и именно об этом его новый альбом «Праздник на улице 36». Большие концерты, большие гонорары, новые наркотики, новые женщины — он вроде бы пришел к успеху, но не то чтобы этому рад. «Праздник на улице 36» звучит как бесконечное мучительное похмелье после вечеринки, на которой было слишком много случайных людей —и после которой особенно остро чувствуется одиночество.

🎼😱Oxbow. Авангардная рок-группа Oxbow с конца 1980-х раздражает и возмущает публику; достаточно сказать, что их первый альбом назывался «Fuckfest», а лидер группы Юджин Робинсон в свое время написал книгу о том, как бить людей. Oxbow всегда были максимально непредсказуемыми, хардкор-рифф может смениться классическими струнными, при этом Робинсон продолжит истошно орать, а затем перейдет на могильный шепот. «Thin Black Duke» тоже ожидаемо непредсказуем — и ожидаемо выбивает из колеи.

💋❤️Perfume Genius. Один из лучших представителей современной поп-музыки — проект Майка Адриеса Perfume Genius. Его музыка — это любовь во всех ее проявлениях, красивая, уродливая, искренняя и фальшивая, грубая, нежная, но всегда сильная. «No Shape» — очень артистичный альбом, который можно отнести к «странной» поп-музыке: понятие жанровых рамок Адриесу, кажется, незнакомо — а экспериментам нет конца.

🎤👍🏾Snoop Dogg. Снуп в 1990-е был ключевым участником хип-хоп войны Западного и Восточного побережий — на стороне запада. Его 15-й альбом начинается с сэмпла из песни The Charmerls, куда более известного по треку важнейшей группы востока Wu-Tang Clan «C.R.E.A.M.» Снуп записал альбом-посвящение той эпохе, девяностым, где не убили Бигги Смоллса и Тупака Шакура, где никто ни с кем не воевал, а g-funk оставался главным направлением в хип-хопе. Но это лишь одна грань, другая — мрачноватый тягучий современный хип-хоп с талантливым экспериментатором Кайтранадой и джазовыми авангардистами BADBADNOTGOOD в соавторах. «Neva Left» — та самая классика жанра, которая пусть и не открывает что-то новое, но слишком хороша, чтобы ее проигнорировать.

🎤👍Каста. Ветераны русского хип-хопа вернулись спустя девять лет с очень правдивым и честным альбомом «Четырехглавый орет» — о самих себе и об окружающей действительности. Она, эта действительность, Хамилю, Шыму, Змею и Влади не очень нравится. «Медуза» уже подробно рассказывала, почему новый альбом «Касты» нужно обязательно слушать.

👬💅🏻PWR BTTM. Нью-йоркскую квир-панк группу PWR BTTM сейчас все знают по скандалу с обвинениями в изнасилованиях и удалению музыки из американских стриминг-сервисов; ничего подобного ни с одним коллективом еще не происходило. Если оставить в стороне эту историю и сосредоточиться только на музыке, то у PWR BTTM получился сильный, мелодичный альбом с изобретательными и ироничными текстами, и такими же запилами в духе AC/DC. Большой шаг для молодой инди-группы, который мог бы принести ей широкую популярность и за пределами ЛГБТ-сообщества, где до недавнего времени их боготворили. Но карьера PWR BTTM сейчас фактически уничтожена — «Медуза» об этом уже писала.

🇷🇺😴Artemiev. Павел Артемьев, тот самый «кудрявый из „Корней“», записал удивительно драматичный и красивый альбом — и в отличие от его прошлогодних экспериментов, русскоязычный. Все песни на «Кануне конца начала» построены от пианино, а выдающаяся «Колыбельная» ломаным звуком и вовсе напоминает какого-нибудь Bon Iver. Кажется, Артемьев выпустил свою лучшую работу.