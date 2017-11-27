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Семь лучших песен недели Выбор «Медузы»: Пост Мэлоун, Пинк и внучка Боба Марли
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этот раз в нашем списке — новая версия старой песни Хаски, клип в духе Тарантино от Поста Мэлоуна, возвращение ветеранов эмо Glassjaw и первая песня внучки Боба Марли.
Пост Мэлоун «Rockstar»
Лучший клип недели — работа рэпера Пост Мэлоуна и 21 Savage на хит «Rockstar». Тот случай, когда и песня хороша, но видеоролик, стилизованный то ли под японские боевики, то ли под фильм «Убить Билла», делает ее еще лучше.
Хаски «Крот'17»
Новый клип Хаски на старую песню «Крот», которую рэпер довел до ума ради видео. Кому-то старая версия нравится больше, кому-то — новая, но рисованный клип получился по-настоящему выдающимся.
Pinkshinyultrablast «In The Hanging Gardens»
Первый сингл с нового альбома очень хорошей шугейз-группы из Санкт-Петербурга, более известной в Англии, чем у себя на родине. Очень много воздушных мелодий, синтезаторов и красоты.
Сия «Santaʼs Coming For Us»
Сие не удалось повторить успех своих главных хитов «Chandelier» и «Elastic Heart», зато у нее получилось создать новогоднее настроение. Певица обратилась к старой доброй поп-традиции рождественских песен, от которых никто ничего особенного не ждет, но слушать все равно приятно.
Слушать рождественский альбом Сии в Apple Music, «Яндекс.Музыке»
Пинк «Beautiful Trauma»
Пинк возвращается в большую поп-музыку. Ее новый клип «Beautiful Trauma» — пиршество для глаз и ушей: Ченнинг Татум, пятидесятые, танцевальная поп-песня, запоминающийся припев. И, как обычно у Пинк, серьезная тема — певица поет о том, как отношения превращаются в бесконечную драку. Песня автобиографична: Пинк рассказывает, как проткнула колеса машины своего мужа, а он во время одной из ссор пробил стену кулаком.
Слушать новый альбом Пинк в Apple Music, «Яндекс.Музыке».
Glassjaw «shira»
Glassjaw в начале двухтысячных вместе с Thursday и парой-тройкой других групп записали несколько песен, за которых жанру эмо можно простить моду на черно-розовый и группу Tokio Hotel. Спустя 15 лет группа возвращается с новой записью — судя по первому синглу, никак не хуже старых. Диск выйдет в начале декабря.
Зури Марли «Beg For It»
Внучке Боба Марли Зури 22 года. Она всего несколько лет назад переехала в Нью-Йорк, чтобы заниматься музыкой, но уже успела поработать с известным соул-проектом Blood Orange — и начать собственную карьеру. Первый сингл Зури Марли практически лишен бита и все время грозится развалиться на части, как и героиня песни, которая поет о самоуважении в любви. Кажется, перед нами будущая звезда.