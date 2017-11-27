Семь лучших песен недели Выбор «Медузы»: Пост Мэлоун, Пинк и внучка Боба Марли

Внучке Боба Марли Зури 22 года. Она всего несколько лет назад переехала в Нью-Йорк, чтобы заниматься музыкой, но уже успела поработать с известным соул-проектом Blood Orange — и начать собственную карьеру. Первый сингл Зури Марли практически лишен бита и все время грозится развалиться на части, как и героиня песни, которая поет о самоуважении в любви. Кажется, перед нами будущая звезда.