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Семь лучших песен недели Выбор «Медузы»: Пост Мэлоун, Пинк и внучка Боба Марли

Meduza
12:35, 27 ноября 2017

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этот раз в нашем списке — новая версия старой песни Хаски, клип в духе Тарантино от Поста Мэлоуна, возвращение ветеранов эмо Glassjaw и первая песня внучки Боба Марли.

Пост Мэлоун «Rockstar»

Лучший клип недели — работа рэпера Пост Мэлоуна и 21 Savage на хит «Rockstar». Тот случай, когда и песня хороша, но видеоролик, стилизованный то ли под японские боевики, то ли под фильм «Убить Билла», делает ее еще лучше.

Post Malone — rockstar ft. 21 Savage
PostMaloneVEVO

Хаски «Крот'17»

Новый клип Хаски на старую песню «Крот», которую рэпер довел до ума ради видео. Кому-то старая версия нравится больше, кому-то — новая, но рисованный клип получился по-настоящему выдающимся.

Хаски — Крот 17
Хаски

Pinkshinyultrablast «In The Hanging Gardens»

Первый сингл с нового альбома очень хорошей шугейз-группы из Санкт-Петербурга, более известной в Англии, чем у себя на родине. Очень много воздушных мелодий, синтезаторов и красоты.

Сия «Santaʼs Coming For Us»

Сие не удалось повторить успех своих главных хитов «Chandelier» и «Elastic Heart», зато у нее получилось создать новогоднее настроение. Певица обратилась к старой доброй поп-традиции рождественских песен, от которых никто ничего особенного не ждет, но слушать все равно приятно.

Sia — Santaʼs Coming For Us
SiaVEVO
Слушать рождественский альбом Сии в Apple Music, «Яндекс.Музыке»

Пинк «Beautiful Trauma»

Пинк возвращается в большую поп-музыку. Ее новый клип «Beautiful Trauma» — пиршество для глаз и ушей: Ченнинг Татум, пятидесятые, танцевальная поп-песня, запоминающийся припев. И, как обычно у Пинк, серьезная тема — певица поет о том, как отношения превращаются в бесконечную драку. Песня автобиографична: Пинк рассказывает, как проткнула колеса машины своего мужа, а он во время одной из ссор пробил стену кулаком.

P!nk — Beautiful Trauma (Official Video)
PinkVEVO
Слушать новый альбом Пинк в Apple Music, «Яндекс.Музыке».

Glassjaw «shira»

Glassjaw в начале двухтысячных вместе с Thursday и парой-тройкой других групп записали несколько песен, за которых жанру эмо можно простить моду на черно-розовый и группу Tokio Hotel. Спустя 15 лет группа возвращается с новой записью — судя по первому синглу, никак не хуже старых. Диск выйдет в начале декабря.

Glassjaw — shira (Audio)
GlassjawVEVO

Зури Марли «Beg For It»

Внучке Боба Марли Зури 22 года. Она всего несколько лет назад переехала в Нью-Йорк, чтобы заниматься музыкой, но уже успела поработать с известным соул-проектом Blood Orange — и начать собственную карьеру. Первый сингл Зури Марли практически лишен бита и все время грозится развалиться на части, как и героиня песни, которая поет о самоуважении в любви. Кажется, перед нами будущая звезда.

Павел Борисов

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