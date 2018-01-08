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10 лучших песен и клипов каникул Выбор «Медузы»: Джастин, Кендрик, Антоха, Лана — а также песня про медузу и певица Гречка
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этот раз в списке — дуэты с участием Кендрика Ламара, Ланы дель Рей и Ивана Дорна, возвращение Джастина Тимберлейка и Мэйнарда Джеймса Кинана, а также многообещающие новички из России и Англии.
Кендрик Ламар и SZA «All The Stars»
Прошлогодний альбом Кендрика Ламара «DAMN.» стал лучшей записью 2017-го по мнению мировой критики. 2018 год рэпер тоже начинает за здравие: певучая и нежная вещь, записанная совместно с певицей SZA для грядущего — идеологически важного — блокбастера про чернокожего супергероя «Черная пантера».
Borns и Лана дель Рей «God Save Our Blood»
Совместная работа двух любимых в России артистов — томный синтетический поп-шлягер для радиоэфира, в котором Лана Дель Рей (ее, кстати, только что обвинили в плагиате Radiohead) подпевает Гаррету Борнсу про любовь и молодость. Второй альбом Borns выходит уже в эту пятницу, 12 января.
Иван Дорн и Антоха МС «Новогодняя»
«Сапоги на елке нанизаны, говорит важный человек в телевизоре»: бодрейший и добрейший праздничный номер в исполнении Ивана Дорна и Антохи МС — одного из самых необычных российских музыкантов, исполняющего экспериментальный фанковый хип-хоп. Клип вышел 31 декабря (а сама песня — и вовсе 31 декабря 2016 года), но надеемся, вам будет приятно вспомнить о празднике.
Джастин Тимберлейк «Filthy»
Ходили слухи, что на новом альбоме «Man of the Woods» Джастин Тимберлейк заиграет кантри (название располагало), но нет: первый сингл «Filthy» — это все тот же подвижный цифровой Rʼn'B с сексуальной подоплекой, причем на сей раз еще и без цепкой мелодии. Клип, в котором поп-звезда напоминает и Стива Джобса, и Тони Старка одновременно, снял режиссер Марк Романек (работал с Мадонной, Беком, U2 и кем только не).
Octavian «Party Here»
Уроженец Франции Октавиан живет в южном Лондоне — и совмещает грув последнего с французским мелодическим чутьем и фонетической мягкостью. Урбанистический поп, каким его умеют делать только в Англии; запомните это имя — в 2018-м этого человека наверняка будет хорошо слышно.
MGMT «Hand It Over»
Умеренная психоделическая баллада — еще одна вещь с грядущего альбома нью-йоркского дуэта, который, кажется, перестал сходить с ума и повзрослел.
Matrang «Медуза»
Сами понимаете, мы не могли пройти мимо песни с таким названием — но дело, конечно, не только в нем: осетинский музыкант Алан Хадзарагов, выступающий под именем Matrang, умеет сочинять привязчивый танцевальный хип-хоп — и вполне может стать в 2018-м большой звездой. На лейбл Gazgolder его уже подписали.
A Perfect Circle «Disillusioned»
Возвращение лучшей группы Мейнарда Джеймса Кинана из тех, что не Tool. Как и раньше — эпический, патетический и композиционно замороченный альтернативный рок: за шесть минут песня успевает побыть и фортепианной балладой, и торжественным гитарным боевиком.
Hudson Mohawke «Foxy Boxing»
Очень бойкий танцевальный трек от электронщика, делавшего музыку, например, Канье Уэсту, Дрейку и Энони Хегарти (да и сам по себе Хадсон — большая величина). Похоже то ли на игровой саундтрек, то ли и вправду на боксерский поединок лисиц.
Гречка «Люби меня люби»
«Вы жалкие», «Подростки», «Подружки-наркоманки»: названия песен молодой российской певицы Гречки хорошо описывают их тематику. С точки зрения текстов и общего саркастического отношения к собственной молодости Гречка чем-то напоминает Монеточку, но музыка тут совсем другая — пронзительный фолк-рок с какими-то даже народными интонациями. Типичный для нынешнего поколения российских музыкантов анамнез тоже в наличии: это, например, вольный кавер на хит «Отпетых мошенников».
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