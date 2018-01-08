Ходили слухи, что на новом альбоме «Man of the Woods» Джастин Тимберлейк заиграет кантри (название располагало), но нет: первый сингл «Filthy» — это все тот же подвижный цифровой Rʼn'B с сексуальной подоплекой, причем на сей раз еще и без цепкой мелодии. Клип, в котором поп-звезда напоминает и Стива Джобса, и Тони Старка одновременно, снял режиссер Марк Романек (работал с Мадонной, Беком, U2 и кем только не).