50 лучших песен 2017 года: выбор «Медузы». Никаких «Деспасито» и Эда Ширана!

Начало нового года — повод подвести итоги старого. Например, вспомнить, что в 2017-м случилось с музыкой. «Медуза» представляет плейлист из 50 лучших песен, вышедших за последние 12 месяцев. Мы постарались включить сюда песни, без которых прошлый год представить невозможно, но специально исключили несколько шлягеров — слушать их больше нет сил. Порядок песен в плейлисте не подразумевает никакой иерархии: здесь нет ни первого места, ни пятидесятого.