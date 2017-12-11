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10 лучших песен и клипов недели Выбор «Медузы»: Эминем, Хаски, Лобода, Суфьян Стивенс — и влюбленный Ким Чен Ын
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этот раз — Эминем критикует расизм, Суфьян Стивенс вспоминает неоднозначную фигуристку, Луна танцует в спортзале, а Светлана Лобода опять успешно лезет к нам в голову.
Эминем «Untouchable»
Вторая песня с нового альбома самого популярного белого рэпера планеты после дуэта с Бейонсе. Длинный, подробный и довольно предсказуемый текст про американские расовые несправедливости — плюс на удивление невнятные подача и музыка. Ожидания от «Revival» эта песня точно не завышает.
Loboda «Парень»
Кажется, легитимное прибавление к нетленным хитам Светланы Лободы — эта вещь, традиционно уже для певицы сочетающая в себе клубный звук и лирическое бесстыдство, вполне способна встать рядом с «К черту любовь» и «Твоими глазами».
Хаски «Смотрящий»
«Улыбаясь, словно Клаудия Шиффер, я пакую твою боль в этот аудиошифр»: один из самых ярких русских рэперов 2017 года Хаски — из тех людей, которые исчерпывающе описывают себя сами. Басовитый хоррор про ужас бытия, сочиненный для снятой музыкантом короткометражки.
Little Big «Lollybomb»
Уморительная видеозарисовка на тему «как я научился любить бомбу» с Ким Чен Ыном в главной роли. Петербургские рейверы из Little Big хорошо чувствуют конъюнктуру поп-культуры — ну и эффектные хуки им, надо признать, удаются: рефрен «Lollybomb» выкинуть из головы будет непросто.
Суфьян Стивенс «Tonya Harding»
Американский бард писал эту песню для кинобиографии Тони Хардинг — противоречивой американской фигуристки из 90-х (ее играет Марго Робби, в российском прокате фильм преступно называется «Ледяная стерва»). В фильм ее в итоге не взяли — но песня исключительно хороша и сама по себе: так красиво и нежно печалиться, как Суфьян Стивенс, мало кто умеет.
Луна «Free Love»
Одна из лучших вещей с нового альбома замечательной украинской поп-певицы — теперь и со снятым в глянцево-советском антураже клипом, наглядно проясняющим значение строки «ты раб моих ног».
Rhye «Count to Five»
Вкрадчивая светская поп-музыка в исполнении одной из самых эстетских групп последних лет. Когда-то Rhye были тщательно законспирированным дуэтом; теперь там, кажется, остался один человек — но на качество песен это не повлияло.
TR/ST «Destroyer»
Возвращение отличного проекта, придуманного канадцем по имени Роберт Альфонс: его TR/ST делают сумеречную поп-музыку, мелодически и интонационно напоминающую хороший постсоветский нуар. В новом сингле побольше акустики и высоких частот — но общий манящий мистицизм сохраняется. В главной роли в клипе — хореограф Райан Хеффингтон, ставивший танцы в большинстве клипов Сии последних лет и работавший над сценографией фильма «Малыш на драйве».
K. Michelle «Crazy Like You»
Страстный, притягательный и какой-то по-хорошему рождественский Rʼn'B в исполнении чернокожей девушки многих талантов из Мемфиса — например, у нее было собственное реалити-шоу, а по мотивам ее первого альбома «The Rebellious Soul» был снят телевизионный мюзикл, причем режиссировал его Идрис Эльба.
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Tune-Yards «ABC 123»
Арт-поп (и арт-клип) в исполнении хорошей нью-йоркской певицы, склонной к экспериментам. Новая песня отчасти выдержана в эстетике Дэвида Бирна; но вообще, о Tune-Yards многое может сказать название ее будущего альбома: «Я чувствую, как ты лезешь в мою частную жизнь».