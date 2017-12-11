Американский бард писал эту песню для кинобиографии Тони Хардинг — противоречивой американской фигуристки из 90-х (ее играет Марго Робби, в российском прокате фильм преступно называется «Ледяная стерва»). В фильм ее в итоге не взяли — но песня исключительно хороша и сама по себе: так красиво и нежно печалиться, как Суфьян Стивенс, мало кто умеет.