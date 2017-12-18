10 лучших песен и клипов недели Выбор «Медузы»: Кендрик Ламар о насилии, Гуф о молодежи, Скриптонит непонятно о чем

Самый безответственный русскоязычный рэпер чуть ли не впервые сдержал обещание: действительно выпустил еще один альбом до Нового года — причем двойной. Если «Праздник на улице 36» целиком был про секс и вечеринки, то «Уроборос» — пластинка почти социальная: здесь много читают про бедность, неприкаянность и выживание. Что именно читает Скриптонит в этой песне после первой минуты, понять почти невозможно — но в музыке столько напряжения, надрыва и психоделической джазовой вязкости, что конкретные слова не так уж и важны.