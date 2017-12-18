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10 лучших песен и клипов недели Выбор «Медузы»: Кендрик Ламар о насилии, Гуф о молодежи, Скриптонит непонятно о чем
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этот раз — Скриптонит вспоминает бедное прошлое, MGMT предвкушают гробовое будущее, группа «Комсомольск» описывает жизнь, как в песне Валерия Меладзе, а Гуф обещает всем показать, где раки зимуют. (Внимание! В песне Гуфа присутствует мат. Возможно, он присутствует и в песне Скриптонита, но мы не уверены.)
Скриптонит «Внатуре»
Самый безответственный русскоязычный рэпер чуть ли не впервые сдержал обещание: действительно выпустил еще один альбом до Нового года — причем двойной. Если «Праздник на улице 36» целиком был про секс и вечеринки, то «Уроборос» — пластинка почти социальная: здесь много читают про бедность, неприкаянность и выживание. Что именно читает Скриптонит в этой песне после первой минуты, понять почти невозможно — но в музыке столько напряжения, надрыва и психоделической джазовой вязкости, что конкретные слова не так уж и важны.
N. E. R. D. «Donʼt Do It (feat. Kendrick Lamar)»
Рианна, Эд Ширан, Майя, Андре 3000 из Outkast — у группы N.E.R.D., с которого когда-то начиналась карьера Фаррелла Уильямса, с именитыми гостями на новом альбоме все хорошо. Кендрик Ламар появляется аж дважды; наша любимая песня — пожалуй, эта гуттаперчевая вещь с обязательным речитативом про полицейское насилие (и даже с упоминанием Гитлера).
Слушать альбом N.E.R.D. «No One Ever Really Dies» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
MGMT «When You Die»
Авторы самых расхожих инди-гимнов прошлого десятилетия («Kids» и «Time To Pretend»), кажется, наконец перестали сходить с ума и вернулись к трагикомическому поп-психоделу, который им удается лучше всего. Приз за самое милое песенное использование фразы «Go Fuck Yourself» в этом году. Клип тоже выдающийся.
Лили Аллен «Trigger Bang (feat. Giggs)»
Последние пару лет самая обаятельная английская певица 2000-х занималась в основном политикой и поддерживала британских социалистов в соцсетях — но теперь наконец вернулась к музыке. Одновременно кокетливая и злобная песня о любви в традициях лучших композиций Аллен — к тому же еще и при поддержке одного из самых талантливых рэперов Лондона.
Гуф «Маугли II»
«Кстати, меня зовут Леша / И если че, я бахаюсь»: Гуф громко и грозно возвращается в хип-хоп-игру, убедительно раздавая оплеухи всей молодежи из так называемой «новой школы» и баттл-рэперам. Стоит обратить внимание и на новую песню его бывшей жены Айзы со строчками вроде «У них в треках нет панчей, как мозга у Божены Рынски» и рифмой «цыган — Эрдоган»: так семейные размолвки порождают бодрое искусство.
ЛСП «Маленький принц»
Один из самых драматичных сюжетов этого года: весной белорусский рэпер Олег ЛСП выпустил свой лучший (и один из лучших в этом году) альбом «Tragic City»; летом умер Роман «Англичанин» Сащеко, сочинявший для его песен всю музыку; после чего проект ЛСП вышел на пик популярности. Неистово печальный медляк «Маленький принц», частично спродюсированный звездой российской электроники Pixelord, кажется, отчасти обо всей этой странной истории.
«Комсомольск» «Меладзе»
«Мы все еще живы, а хардкор уже нет»: образцовая постсоветская независимая эстрада в исполнении московского дуэта. Трогательная, болезненная и мудрая песня о рутине городского бытия.
Слушать EP «Комсомольска» «90210» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Бамбинтон» «Созданы звездами»
Очередные — и опять отличные — молодые выдвиженцы украинской поп-музыки, которые грозятся поработить поп-музыку русскую (вокалистка — выпускница объединения Kruzheva, которое также подарило нам «Грибы» и Луну). В этом же жанре на прошлой неделе еще на удивление бойко выступила видеоблогер и возлюбленная рэпера Фейса Марьяна Ро — и звук четкий, и текст смешной.
Слушать альбом «Бамбинтон» «Альбом года» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Монти Механик» «Мегатрон»
В 2014 году челябинский бард Георгий Мишнев (он и есть группа «Монти Механик») выпустил красивейший альбом «Интерференция в тонких пленках», небезосновательно признанный «Афишей» лучшей русской записью года. Новый альбом «Монти Механика» «Хороший робот» чуть грубее по звуку, но в нем сохранено то же удивительное сочетание инфантилизма с нежной безысходностью.
Слушать альбом «Монти Механика» «Хороший робот» целиком: «ВКонтакте»
Чарли ХСХ «Tears (feat. Caroline Polachek)»
За этот год британка Чарли ХСХ, соавтор сразу нескольких поп-бестселлеров последних лет (например, «Fancy» Игги Азалии и собственной «Boom Clap»), выпустила сразу два микстейпа, в которых, в свою очередь, поучаствовали почти все главные лица поп-музыки 2010-х. Второй вышел 15 декабря; лучшая там вещь — мечтательный и дерганый дуэт с Каролин Полачек из группы Chairlift.
Слушать микстейп Чарли ХСХ «Pop 2» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»