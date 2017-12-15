Рэпер Гуф (Алексей Долматов) 15 декабря выпустил клип на песню «Маугли II». В видео Долматов появляется в окружении полуобнаженных девушек и вооруженных мужчин. Рэпер обещает «развалить» всех «как в старые добрые» и напомнить, как надо делать рэп на русском языке.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику.

ГУФ — Маугли II | Official Video WOW TV

Одновременно с клипом Гуфа на ютьюбе вышел новый сингл бывшей жены рэпера — дизайнера Айзы Анохиной, выступающей под псевдонимом AZIZA. Песня Айзы получилась еще более гневной, чем трек Долматова. В новом сингле Анохина заявляет, что у журналистки Божены Рынски нет мозгов, предлагает отправить певицу Кристину Си в Ереван и цитирует фильм «Брат 2».

«Приезжай ко мне на Бали, парень, выпьем, покартавим», — поет Анохина, обращаясь, очевидно, к Гуфу.