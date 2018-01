Radiohead обвинили Лану Дель Рей в плагиате

Британская рок-группа Radiohead рассматривает возможность подать в суд на американскую поп-певицу Лану Дель Рей за нарушение авторских прав.

Как сообщает The Sun, певицу подозревают в заимствовании мелодии дебютного сингла Radiohead «Creep» 1992 года для своей композиции «Get Free». Эта песня завершает пятый студийный альбом Ланы Дель Рей «Lust for Life», вышедший в 2017 году и занявший первое место в хит-парадах США и Великобритании.

По словам источника таблоида, обе команды юристов музыкантов пытаются разрешить дело кулуарно и не доводить его до суда. При этом музыканты Radiohead намерены добиться либо получения компенсации, либо включения своих имен в список соавторов песни с тем, что далее получать авторские отчисления. Сейчас авторами «Get Free» значатся сама Лана Дель Рей, Кирон Мензес и Рик Ноуэлс.

Сравните обе композиции: последовательность аккордов и структура мелодии в них действительно совпадает, что отмечают и многочисленные комментаторы на YouTube.

Radiohead — Creep Radiohead

Lana Del Rey — Get Free (Official Audio) Tristan Marien

Впрочем, это далеко не первый случай, когда разных музыкантов уличают в копировании мелодии «Creep». Например, слушатели находили сходства между хитом Radiohead и песней Сэма Смита «Midnight Train» или композицией «Любочка» российской группы «Маша и медведи».

Более того, самих Radiohead обвиняли в том, что они заимствовали мелодию «Creep» из трека «The Air That I Breathe» 1972 года группы The Hollies.