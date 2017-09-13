Музыкант Андрей Макаревич обвинил группу Radiohead в копировании клипа «Машины времени» на песню «Место где свет». Видео российской группы было снято еще в 2001 году; клип Radiohead «Lift», на который указывает Макаревич, вышел в сентябре 2017-го.

Очень некрасиво группа "Radiohead" содрала свой клип "Lift" с нашего клипа "Место где свет" - мы его сняли с "Машиной" 11 сентября 2001 года. Опубликовано Андреем Макаревичем 13 сентября 2017 г.

В «Lift» вокалист Radiohead Том Йорк едет в лифте; по пути к нему заходят странные люди.

Radiohead — Lift Radiohead

В клипе «Место, где свет» происходит примерно то же самое: Андрей Макаревич едет в лифте, в который заходят то дети, то участницы конкурса красоты, то вооруженные люди в масках.

Машина Времени — Место, где свет (Official Video) Машина Времени

Но у клипов есть и различия! У Radiohead лифт едет вниз, а Том Йорк держит в руках пакеты; в клипе «Машины времени» Макаревич поднимается с рюкзаком на плече. Заканчиваются клипы тоже по-разному: Йорк встречает двойника, а лидер «Машины времени» ложится спать на полу лифта.

Возможно, Андрей Макаревич просто пошутил к выходу нового клипа Radiohead. Если нет, ему стоит обратить внимание еще на несколько жалких пародий:

LIGHTS — Up We Go [Official Music Video] lights