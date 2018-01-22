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10 лучших песен и клипов недели Выбор «Медузы»: «Декабристы», «Молодые отцы», «Подъезды» — а также преемник Фейса
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этот раз в списке — новая ипостась группы The Decemberists, новый эксперимент Джастина Вернона из Bon Iver, новые лица российского хип-хопа, а также загадочный электронный проект, семплирующий речи Михаила Горбачева.
The Decemberists «Severed»
Американские фолк-выдумщики и поклонники русской культуры возвращаются после трехлетнего перерыва — и берутся за синтезаторы. Бодрая вещь, присущий группе Колина Мелоя расслабленный драйв — плюс анимированное видео в духе галлюциногенных 1960-х.
Porches «Find Me»
Возглавляющий группу Porches Аарон Мейн, с одной стороны, вроде бы исполняет типичную музыку формата «модник и его драм-машина», с другой — в песнях Porches всегда есть что-то по-хорошему неправильное, неловкое, почти интимное. Мейн умеет сместить фокус так, чтобы казалось, будто он танцует и поет только для тебя.
Слушать новый альбом Porches «The House» целиком: Apple Music, Google Play
Джастин Тимберлейк «Supplies»
Новая песня одного из главных белых певцов планеты — и получше предыдущей: фирменный изворотливый грув Джастина тут ловко приспособлен к ультрасовременному хип-хоп-звуку со всеми его подскоками и раскатистыми «р-р-р-р».
Lizer «Остаюсь собой»
19-летний рэпер Лизер, кажется, считает себя правопреемником Фейса — и даже побил его рекорд по перепостам во «ВКонтакте» (правда, видимо, не вполне честно). Но если в Фейсе еще есть какая-то вздорная радость, то Лизер, пусть и со всем своим умелым стрекочущим грувом, ближе к подростковой лирике в духе исполнителя Бахти. В случае песни «Остаюсь собой» это настолько наивно, что уже смешно.
Слушать альбом Лизера «My Soul» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Mouse on Mars и Джастин Вернон «Dimensional People Part III»
Парадоксальная и неожиданно впечатляющая коллаборация: немецкие электронные авангардисты Mouse on Mars объединяются с американским трубадуром цифрового фолка Джастином Верноном (он же группа Bon Iver). В результате — текучая и притягательная вещь, бродящая на спорных территориях между эмбиентом и джазом; длится четыре минуты — а могла бы, кажется, все пятнадцать.
Tune-Yards «Heart Attack»
Первая и очень показательная песня с нового альбома изобретательной девушки Меррилл Гарбус — хлопочущий инди-поп с ранимой душой.
Слушать новый альбом Tune-Yards «I can feel you creep into my private life» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Mnogoznaal «Девятины»
Рэпер Максим Лазин называет свой новый альбом «Гостиница „Космос“» посвящением своему родному городу Печоре — что само по себе интересно. Еще интереснее содержание пластинки: психоделический, гулкий, философско-танцевальный хип-хоп; хотя Лазин — часть возглавляемого Фараоном объединения Dead Dynasty, больше всего у него общего с новочебоксарским шаманом ATL.
Слушать новый альбом Mnogoznaal «Гостиница „Космос“» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Young Fathers «In My View»
Шотландское трио, получившее престижный Mercury Music Prize за свой первый альбом, продолжает пробовать на прочность границы хип-хопа. Их новая вещь — драматичный и трогательный урбанистический поп, в котором здорово уживаются черная ритмика и белая меланхолия.
Тальник «Привет»
Дивная эфемерная баллада от потайного сокровища молодой российской музыки — загадочной группы «Тальник», которая умеет делать песни, будто бы вышедшие из детских снов в панельных многоэтажках.
«тпсб» «Are You Still Hurt»
О проекте «тпсб» лучше всего расскажет название лейбла, их выпускающего: британская контора Blackest Ever Black в последние годы доминирует на рынке сумрачной странной электроники. В остальном — сплошная мистификация: то ли какие-то люди, живущие в России рядом с финской границей, то ли просто анонимы. Так или иначе, хороши «тпсб» не только эксплуатацией русского мифа (в одной из песен с нового альбома семплирована речь Михаила Горбачева), но и собственно сочинительскими талантами: это нервная, драматичная и многозначительная музыка.
Слушать новый альбом «тпсб» «Sekundenschlaf» целиком: Apple Music, Google Play