О проекте «тпсб» лучше всего расскажет название лейбла, их выпускающего: британская контора Blackest Ever Black в последние годы доминирует на рынке сумрачной странной электроники. В остальном — сплошная мистификация: то ли какие-то люди, живущие в России рядом с финской границей, то ли просто анонимы. Так или иначе, хороши «тпсб» не только эксплуатацией русского мифа (в одной из песен с нового альбома семплирована речь Михаила Горбачева), но и собственно сочинительскими талантами: это нервная, драматичная и многозначительная музыка.