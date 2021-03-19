Байден проигнорировал вопрос о том, согласится ли он на дискуссию с Путиным. Белый дом сказал, что президент США занят

Президент США Джо Байден проигнорировал вопрос о том, согласится ли он на открытую дискуссию, которую ему предложил президент России Владимир Путин. Предложение прозвучало после того, как Байден назвал Путина убийцей.

Один из журналистов задал Байдену вопрос о дискуссии с Путиным после выступления президента США в Белом доме на тему коронавируса. Байден не отреагировал на вопрос и вышел из зала.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Байден не жалеет о своих словах в адрес Путина. «Он дал прямой ответ на прямой вопрос», — сказала она. Псаки не стала отвечать, считает ли Байден убийцей наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, которого подозревают в причастности к журналиста Джамаля Хашогджи.

Отвечая на вопрос о предложенной Байдену дискуссии, Псаки заметила, что лидеры двух стран уже общались (вероятно, она имела в виду их телефонный разговор в январе). Она добавила, что Белый дом «находится в контакте с российскими властями на всех уровнях». «Но мне нечего сообщить вам о будущих встречах. Завтра президент будет в Джорджии и будет весьма занят», — ответила Псаки.

17 марта в интервью телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, Джо Байден сказал: «Ага, да». После интервью российский МИД заявил, что вызовет посла в США в Москву для консультаций. США ответили, что своего посла в Москве вызывать не будут.

18 марта Путин ответил Байдену детской поговоркой «Кто как обзывается, тот так и называется» и пожелал здоровья. Позже Путин предложил провести открытую дискуссию с Байденом в режиме онлайн. По словам Путина, это можно было бы сделать в пятницу, 19 марта, или в понедельник, 22 марта. «Я бы не откладывал это в долгий ящик», — сказал президент России.

В Евросоюзе, комментируя слова Байдена, отметили, что Путин как президент несет ответственность за политику российских властей и их действия — в том числе за отсутствие расследований убийств и покушений на его собственных политических оппонентов.