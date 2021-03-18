Гопник, пугало, сумасшедший ковбой с болезнью Паркинсона Российские политики продолжают высказываться о Джо Байдене, который назвал Путина убийцей

Байдену надо лечиться, а не управлять страной. Это очередное пугало, усаженное Госдепом на место своего предшественника. Раньше он производил адекватное впечатление, но судя по всему, время его не пощадило. Можно вспомнить цитату Фрейда: «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость». У этого сумасшедшего ковбоя — красная кнопка, и мы не знаем, в каком настроении он проснется завтра. Байден — это гопота в кепчонке, с папиросочкой, аккуратно подваливает по фене. Сразу понятно — надо группироваться. Мы сделаем выводы — любви у нас уже точно не будет. Обвинения Байдена — это абсурд, ложь в лицо жителям всего мира. Ведь США залили кровью половину Земли, они сбрасывают бомбу в какой-либо точке планеты каждые 12 минут. Это вражеская страна, во главе которой стоит человек, страдающий болезнью Паркинсона. Его слова — это дипломатическое хамство, которого не было в истории. Вспоминается стишок про то, как дедушка в поле гранату нашел, который заканчивается словами «дедушка старый, ему все равно». Похоже, Байдену все равно, что будет с отношениями России и США.

Текст составлен на основе высказываний Дмитрия Медведева, Рамзана Кадырова, Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского, Сергея Миронова, Сергея Неверова, Виталия Милонова, Константина Косачева.

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Григорий Левченко Фото в анонсе: Doug Mills / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA