Байден был в ярости, когда прочел заголовки российских СМИ и послушал стихи губернатора Магаданской области. Ох как ему досталось!

Jim Watson / AFP / Scanpix / LETA

Президент США Джо Байден во время интервью телеканалу ABC признал Владимира Путина убийцей и пообещал, что тот непременно заплатит за в американские выборы президента 2020 года.

Что тут началось! В Москву для консультаций вызвали посла РФ в Вашингтоне (явление, нужно сказать, довольно редкое для российской дипломатии). Политики вроде секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака назвали высказывания Байдена «политическим маразмом» и «истерикой от бессилия». Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что оскорбление Путина — это оскорбление всех россиян. А еще после интервью Байдена курс российского рубля снизился, а фондовый рынок просел (до трехмесячного минимума).

Но особенно интересна в этой ситуации реакция российских СМИ. Многие издания, особенно провластные, не жалеют Байдена: прямо в заголовках называют его «слабоумным» и предрекают президенту бесславный финал. Вот как это выглядит.

Что пишут в СМИ

«Царьград»: «„Так не может себя вести руководитель страны“: Байден на весь мир оскорбил Путина. Ответ был жестким»

«„Так не может себя вести руководитель страны“: Байден на весь мир оскорбил Путина. Ответ был жестким» Также «Царьград»: «„Пусть США и ЕС подгузники меняют“. О реакции Путина на оскорбление Байдена рассказал блогер»

«„Пусть США и ЕС подгузники меняют“. О реакции Путина на оскорбление Байдена рассказал блогер» РИА ФАН: «Жители Японии назвали высказывания Байдена в адрес РФ признаком слабоумия»

«Жители Японии назвали высказывания Байдена в адрес РФ признаком слабоумия» News.ru: «Старина Байден снова лажанулся. И как теперь американский президент будет смотреть в глаза Владимиру Путину»

«Старина Байден снова лажанулся. И как теперь американский президент будет смотреть в глаза Владимиру Путину» Readovka: «„Сатанисты хотят уничтожить человечество!“: политики о заявлении Байдена, что Путин убийца»

«„Сатанисты хотят уничтожить человечество!“: политики о заявлении Байдена, что Путин убийца» «Tochka Zрения»: «Слабоумный Байден заявил, что считает Путина убийцей»

«Слабоумный Байден заявил, что считает Путина убийцей» «Коммерсант»: «Империя не зла, а очень зла. Москва заслушалась фееричным интервью Джо Байдена»

«Империя не зла, а очень зла. Москва заслушалась фееричным интервью Джо Байдена» «Коммерсант FM»: «Джо Байден подлил дорожающего бензина в огонь. Олег Богданов — о снижения рубля после высказываний президента США»

«Джо Байден подлил дорожающего бензина в огонь. Олег Богданов — о снижения рубля после высказываний президента США» «Московский комсомолец»: «Путина объявили „убийцей“: почему ВВП не обидится. Как Байден ответит за „угу“»

«Путина объявили „убийцей“: почему ВВП не обидится. Как Байден ответит за „угу“» «Журналистская правда»: «Дмитрий Петровский: Путин — это Т-киллер для прогнившего псевдодемократического мира»

«Дмитрий Петровский: Путин — это Т-киллер для прогнившего псевдодемократического мира» «Бизнес Online»: «Ответить Россия должна жестко»: Байден считает Путина убийцей, но готов «жевать с ним жвачку»

«Ответить Россия должна жестко»: Байден считает Путина убийцей, но готов «жевать с ним жвачку» НТВ: «„Истерика, деменция, маразм“: российские парламентарии — о заявлениях Байдена»

«„Истерика, деменция, маразм“: российские парламентарии — о заявлениях Байдена» «Известия»: «В Общественной палате назвали агонией слова Байдена и призвали отнестись к ним с жалостью»

Бонус! Губернатор Магаданской области Сергей Носов читает Байдену стихи