Ябеда-корябеда, президент США Джо Байден, он же плакса, вакса, гуталин, в интервью каналу ABC назвал Владимира Путина убийцей. Путин ответил по существу: чокли-мокли, чокли-мокли, у него глаза намокли, если Байден будет плакать, то лягушкой будет квакать.

А если без шуток, то Владимир Путин и правда ответил на обвинения Байдена детской дразнилкой: «Вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы, во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: „Кто как обзывается, тот так и называется“. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический».

«Кто как обзывается, тот так и называется». Путин отвечает Байден Meduza

Ну а пока Байдену переводят смысл этой детской дразнилки (с учетом глубокой психологии), Путину придумывают другие убедительные ответы, которые могли бы прозвучать в диалоге Москвы и Вашингтона.

Только мемы — о том, какие еще дразнилки могут пригодиться Владимиру Путину

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И напоследок — важнейший вопрос.