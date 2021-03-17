Российского посла в США вызвали в Москву для консультаций

Посол России в США Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций. Об этом говорится в пресс-релизе МИД РФ.

Консультации будут проводиться с целью понять, «что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», подчеркнули в ведомстве.

Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик.

В МИДе подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить «необратимой деградации» двусторонних отношений.

17 марта на телеканале ABC вышло интервью Джо Байдена в котором он ответил «да» на вопрос, считает ли он убийцей президента России Владимира Путина. Также президент США выразил уверенность в том, что Путин «заплатит» за вмешательство в американские выборы.

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