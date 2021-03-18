США не будут вызывать для консультаций посла из Москвы
Источник: Белый дом
Посол США в России остается в Москве, у Вашингтона нет планов возвращать его на родину для консультаций. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
При этом она подчеркнула, что в США уверены, что могут найти области для сотрудничества с Россией, несмотря на сложности в отношениях.
Псаки также отметила, что Байден не жалеет о своем интервью телеканалу ABC, в ходе которого он ответил «да» на вопрос, является ли Владимир Путин убийцей.
МИД РФ объявил, что вызывает российского посла из Вашингтона для консультаций в Москву, вечером 17 марта. Это было сделано через несколько часов после выхода интервью Байдена на ABC.