Путин предложил Байдену открытую дискуссию в режиме онлайн

Президент России Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран.

Путин также заявил, что даст поручение МИД проработать соответствующий вопрос.

Джо Байден 17 марта утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. После этого Россия отозвала посла из Вашингтона для консультаций.

Утром 18 марта Путин заявил, что пожелал бы здоровья Байдену в ответ на обвинения. Он также вспомнил детскую дразнилку: «Кто как обзывается, тот так и называется».