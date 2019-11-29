РБК: законопроект о домашнем насилии обяжет общественные организации помогать примирению обидчика и жертвы

В законопроекте о семейно-бытовом насилии прописали возможность примирения сторон. Об этом пишет РБК со ссылкой на финальную версию документа.

По информации издания, содействовать примирению жертвы и ее обидчика обяжут общественные и некоммерческие организации, которые занимаются профилактикой домашнего насилия.

Также они должны выяснять и устранять причины насилия, проводя «индивидуальную работу» с нарушителями.

Законопроект о семейно-бытовом насилии должен быть опубликован на сайте Совета Федерации 29 ноября.

В России неоднократно предлагали принять законопроект о домашнем насилии. Одну из его версий вносили в Госдуму в 2016 году, но она была отправлена на доработку. В октябре стало известно о разработке новой версии законопроекта.

Соавтор законопроекта, депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что разработчики документа получают угрозы. Она обвинила в этом православное движение «Сорок сороков». 23 ноября участники движения организовали в Москве митинг против законопроекта о домашнем насилии.

В октябре Минюст направил в ЕСПЧ отчет, в котором говорилось, что масштабы домашнего насилия в России преувеличены. Ведомство заявило, что его позицию исказили. Родственники жертв домашнего насилия попросили проверить на профпригодность замминистра юстиции Максима Гальперина, подписавшего отчет.