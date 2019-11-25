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Сколько женщин, приговоренных за убийство, перед этим страдали от домашнего насилия
08:56, 25 ноября 2019
Источник: Meduza
«Медиазона»
и
«Новая газета»
опубликовали исследование о домашнем насилии над женщинами. Журналисты проанализировали тексты приговоров по статье об убийстве и выяснили, что 79% осужденных женщин становились жертвами насилия со стороны тех, кого потом убили. Наибольшее число подобных дел об убийстве приходится на Башкирию — 5% от всех зафиксированных в России. По статье о причинении тяжкого вреда здоровью доля таких случаев — 52%. Защита от нападения партнера — главная причина преступлений (83%), зафиксированных в приговорах женщинам по статье о превышении пределов самообороны. По
данным
МВД, за девять месяцев 2019 года от домашнего насилия пострадала 15 381 женщина.
Фото в анонсе: Сергей Коньков / ТАСС / Scanpix / LETA
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