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Сколько женщин, приговоренных за убийство, перед этим страдали от домашнего насилия

Источник: Meduza
<a href="https://zona.media/article/2019/11/25/women-105" target="_blank">«Медиазона»</a> и <a href="https://novayagazeta.ru/articles/2019/11/25/82847-ya-tebya-seychas-suka-ubivat-budu" target="_blank">«Новая газета»</a> опубликовали исследование о домашнем насилии над женщинами. Журналисты проанализировали тексты приговоров по статье об убийстве и выяснили, что 79% осужденных женщин становились жертвами насилия со стороны тех, кого потом убили. Наибольшее число подобных дел об убийстве приходится на Башкирию — 5% от всех зафиксированных в России. По статье о причинении тяжкого вреда здоровью доля таких случаев — 52%. Защита от нападения партнера — главная причина преступлений (83%), зафиксированных в приговорах женщинам по статье о превышении пределов самообороны. По <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dd6844f9a794787117e082d" target="_blank">данным</a> МВД, за девять месяцев 2019 года от домашнего насилия пострадала 15 381 женщина.
«Медиазона» и «Новая газета» опубликовали исследование о домашнем насилии над женщинами. Журналисты проанализировали тексты приговоров по статье об убийстве и выяснили, что 79% осужденных женщин становились жертвами насилия со стороны тех, кого потом убили. Наибольшее число подобных дел об убийстве приходится на Башкирию — 5% от всех зафиксированных в России. По статье о причинении тяжкого вреда здоровью доля таких случаев — 52%. Защита от нападения партнера — главная причина преступлений (83%), зафиксированных в приговорах женщинам по статье о превышении пределов самообороны. По данным МВД, за девять месяцев 2019 года от домашнего насилия пострадала 15 381 женщина.

Фото в анонсе: Сергей Коньков / ТАСС / Scanpix / LETA