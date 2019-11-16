Авторы законопроекта о домашнем насилии пожаловались в правоохранительные органы на угрозы в соцсетях

Участники разработки законопроекта о профилактике преступлений на семейно-бытовой почве получают угрозы в соцсетях, рассказала РБК депутат Госдумы Оксана Пушкина — один из авторов этого документа.

В связи с угрозами на прошлой неделе было отправлено заявление в «соответствующие федеральные силовые структуры», сообщила Пушкина, не указав, в какие именно.

По словам Пушкиной, угрозы поступали создателю сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алене Поповой, адвокатам Мари Давтян и Алексею Паршину, защищающему сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Вокруг принятия закона, сообщила Пушкина, развернулась «хорошо организованная и финансируемая кампания», схожая с протестами против фильма Алексея Учителя «Матильда».

Протесты против «Матильды» устраивало движение «Сорок сороков». Это же движение ранее объявило «всероссийскую акцию сопротивления» принятию закона о домашнем насилии.

Закон о домашнем насилии разрабатывается в России несколько лет. Одну из его версий вносили в Госдуму в 2016 году, но отправили на доработку. В октябре в Госдуме обсуждали новую версию документа. Авторы законопроекта рассчитывают, что он будет внесен в Госдуму до конца 2019 года.