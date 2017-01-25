В России хотели принять особый закон для борьбы с домашним насилием. Что в нем предлагалось?
1
Что случилось?
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который выводит статью «Побои» из Уголовного кодекса. Многие эксперты говорят, что этот документ сильно ухудшит и без того тяжелую ситуацию с домашним насилием в России. Специалисты уверены, что того, чтобы эту ситуацию улучшить, нужно сделать сразу несколько серьезных шагов — и для начала принять отдельный федеральный закон о профилактике семейно-бытового насилия. Такой проект обсуждался несколько лет, правозащитники и сотрудники кризис-центров подготовили текст, и в конце прошлого года он был внесен в Госдуму. Но депутаты отказались рассматривать документ, предложив авторам сперва получить отзыв правительства. Мы решили рассказать, что предлагает этот законопроект.
2
О каком насилии идет речь? Физическом?
Не только. В законопроекте говорится о домашнем насилии в российских семьях во всех его видах: физическом, психологическом, экономическом и сексуальном. В документе упоминаются конкретные примеры разных видов насилия: лишение свободы, лишение денег, отказ в заботе о здоровье и личной безопасности стариков, детей и инвалидов, запрет на пользование общим имуществом, оскорбления, клевета, угрозы, шантаж, принуждение к тяжелому труду, принуждение к сексу.
3
Этот закон касается только близких родственников — детей и родителей?
Нет. Помимо членов семьи, речь идет и о постоянных партнерах, которые официально в браке не состоят, но живут вместе; бывших супругах; парах, у которых есть общий ребенок.
4
Кто будет защищать потерпевших?
Полицейские. Они должны принимать заявления, немедленно прибывать к пострадавшим, в случае необходимости отвозить их в безопасное место, а нарушителей доставлять в ОВД и вести с ними профилактические беседы.
5
То есть нарушитель по этому законопроекту отделается только внушением?
Нет. Органы внутренних дел могут вынести защитное предписание (на месяц), а мировой судья — судебное защитное предписание (до одного года). Это такой документ или судебный акт, который с согласия пострадавшего определяет конкретные меры для его защиты. К примеру, можно отдельно запрещать нарушителю приобретать и пользоваться оружием, а выданную ранее лицензию изъять на время действия предписания.
6
Потерпевший должен сам попросить о защитном предписании?
Нет. Любые организации или люди, ставшие свидетелями или узнавшим о насилии в семье, могут обратиться в полицию. Некоторые люди (например, педагоги) просто обязаны сообщать в полицию обо всех ставших им известных фактах насилия в семьях, даже если речь идет только об угрозах. Специальные НКО могут сразу пойти в суд.
7
А если провинившийся откажется исполнять предписание?
Его накажут. Неисполнение и обычного, и судебного защитного предписания считается административным правонарушением. Провинившегося могут привлечь к обязательными работами (до 40 часов) или посадить под административный арест (до 15 суток). В некоторых случаях нарушитель может отделаться штрафом (до 30 тысяч рублей).
8
Как быть жертве, если провинившегося оставят дома?
Предполагается, что органы социального обслуживания будут помогать с поиском временного жилого помещения. Оно должно предоставляться незамедлительно и бесплатно на срок не менее двух месяцев.
9
Этот законопроект могут принять?
В ближайшие годы — вряд ли. На данный момент власти не считают, что для борьбы с домашним насилием надо принимать отдельный федеральный закон. В обществе распространен примерно такой взгляд: семейные проблемы должны оставаться в семье. Идея, что государство может получить дополнительные полномочия в семейной сфере, у многих вызывают болезненную реакцию.
Денис Дмитриев, Александр Борзенко