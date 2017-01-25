В России хотели принять особый закон для борьбы с домашним насилием. Что в нем предлагалось?

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который выводит статью «Побои» из Уголовного кодекса. Многие эксперты говорят, что этот документ сильно ухудшит и без того тяжелую ситуацию с домашним насилием в России. Специалисты уверены, что того, чтобы эту ситуацию улучшить, нужно сделать сразу несколько серьезных шагов — и для начала принять отдельный федеральный закон о профилактике семейно-бытового насилия. Такой проект обсуждался несколько лет, правозащитники и сотрудники кризис-центров подготовили текст, и в конце прошлого года он был внесен в Госдуму. Но депутаты отказались рассматривать документ, предложив авторам сперва получить отзыв правительства. Мы решили рассказать, что предлагает этот законопроект.