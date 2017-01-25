Законопроект о декриминализации побоев в семье прошел второе чтение

Государственная дума поддержала во втором чтении законопроект, который переводит побои в семье из уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. За принятие документа выступили 385 депутатов, против — двое, еще один парламентарий воздержался. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Ко второму чтению в законопроект была внесена только одна поправка: в названии слово «изменений» заменено на единственное число — «изменения».

Выступая на заседании, один из авторов документа Ольга Баталина напомнила, что законопроект призван устранить разночтения между преступлениями и правонарушениями. Она заметила, что по действующим законам родную мать ждет более суровое наказание за избиение ребенка, чем если его побьет «чужой дядя» на улице.