Законопроект о декриминализации побоев в семье прошел второе чтение

Госдума РФ
08:20, 25 января 2017
Надежный источник

Государственная дума поддержала во втором чтении законопроект, который переводит побои в семье из уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. За принятие документа выступили 385 депутатов, против — двое, еще один парламентарий воздержался. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Ко второму чтению в законопроект была внесена только одна поправка: в названии слово «изменений» заменено на единственное число — «изменения».

Выступая на заседании, один из авторов документа Ольга Баталина напомнила, что законопроект призван устранить разночтения между преступлениями и правонарушениями. Она заметила, что по действующим законам родную мать ждет более суровое наказание за избиение ребенка, чем если его побьет «чужой дядя» на улице.

Рассматриваемый законопроект предлагает перевести побои в отношении близких лиц в категорию административных правонарушений. Авторы отмечают, что после общей декриминализации побоев летом 2016 года в Уголовном кодексе остался состав преступления против близких, что привело к коллизии.
В случае окончательного принятия документа, уголовное наказание останется только за побои из хулиганских побуждений либо по мотивам ненависти или вражды. Санкции по этой статье — до двух лет лишения свободы.
Административное наказание за побои предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо от 60 до 120 часов обязательных работ. Если нарушение будет совершено повторно в течение года, наступает уголовная ответственность.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться