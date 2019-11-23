Следственный комитет в Иркутской области сообщил 23 ноября о задержании 31-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство своей знакомой. По версии следствия, житель города Железногорска-Илимского вывез женщину в лес, избил и несколько раз ударил ножом. Она выжила.

21 ноября о случившемся рассказала в инстаграме блогер Ольга Куприянова. По ее словам, это случилось с ее 29-летней знакомой Татьяной Боркиной. Она также опубликовала видео, где Боркина рассказала о случившемся. В ночь на 9 ноября бывший молодой человек Боркиной Максим Климов подъехал к ней на машине на улице, силой заставил сесть внутрь, вывез в лес, где избил бейсбольной битой.

Во время избиения женщина извинялась перед ним, но тот не останавливался. «Нет, от любви до ненависти один шаг. Или я тебя сейчас добиваю битой, или я тебя бью ножом», — сказал в ответ Климов. По словам пострадавшей, мужчина ударил ее ножом в грудь и повернул лезвие. Заметив, что Боркина жива, он еще дважды ударил ее ножом, после чего ушел со словами «А теперь, прощай». Боркина смогла ползком выбраться из леса на дорогу, откуда ее увезли в больницу.

Внимание. На видео показаны травмы, полученные Татьяной Боркиной в результате покушения.

В видеозаписи представитель Татьяны Боркиной (ее имя не приводится) сообщила, что спустя 10 дней после нападения ни МВД, ни Следственный комитет не возбудили уголовное дело из-за случившегося. Кроме того, все это время нападавший находился на свободе и пытался попасть к Боркиной в больницу.

Представитель Татьяны Боркиной рассказала, что ранее женщина неоднократно обращалась в полицию с заявлениями из-за угроз Климова и побоев, нанесенных им. Но полицейские отказывались возбуждать уголовные дела из-за случившегося.

Татьяна Боркина рассказала «Комсомольской правде», что познакомилась с Максимом Климовым в гостях у его матери (по данным Mash, та работает в Росгвардии). Первый год после знакомства с Климовым «все складывалось хорошо», а затем тот начал ругаться и бить ее, рассказала Боркина. Несколько раз женщина пыталась расстаться с Климовым, но он вламывался к ней домой. «Он сказал, что убьет меня, если брошу его окончательно: „Моя — значит, моя. А нет — вон кладбище“».

В ГУ МВД по Иркутской области «Комсомольской правде» сообщили утром 23 ноября, что «делают все возможное, чтобы максимально всесторонне разобраться в обстоятельствах инцидента и привлечь виновного по всей строгости закона». В МВД не комментировали информацию о том, что полицейские отказывались возбуждать дела по заявлениям Боркиной о побоях.

Представители Максима Климова пока не комментировали предъявленные ему обвинения.

Александр Бакланов