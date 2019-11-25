Оксана Пушкина попросила главу МВД проверить движение «Сорок сороков» из-за угроз авторам законопроекта о домашнем насилии

Депутат Госдумы Оксана Пушкина направила заявление главе МВД Владимиру Колокольцеву из-за угроз, поступающих в адрес участников разработки законопроекта о профилактике домашнего насилия. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Пушкиной.

В частности, депутат просит проверить активистов движения и установить, есть ли в их действиях признаки угроз в адрес авторов законопроекта и лично Пушкиной.

Как отметил Добрынин, движение «Сорок сороков» причастно к ряду публикаций в интернете, в том числе к «открытому письму против принятия закона о профилактике семейно-бытового (домашнего) насилия». Письмо (.docx) опубликовали в октябре, его подписали более 190 организаций, в том числе многочисленные местные отделения «Сорока сороков».

Оксана Пушкина считает, что в письме «содержатся высказывания, оправдывающие применение семейного насилия под видом „сохранения“ псевдосемейных ценностей и по сути своей образующие действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды», пишет РБК со ссылкой на копию обращения депутата в МВД.

В России несколько лет разрабатывают закон о домашнем насилии. В 2016 году в Госдуму поступил один из его вариантов, но его отправили на доработку. В октябре 2019 года стало известно о разработке новой версии законопроекта. Документ планируют внести на рассмотрение парламента до конца года.