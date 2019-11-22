Родственники жертв домашнего насилия попросили проверить замминистра юстиции на профпригодность. Он называл проблему преувеличенной

Родственники четырех женщин из разных регионов России, погибших из-за домашнего насилия, попросили министра юстиции РФ Александра Коновалова провести ведомственную проверку в отношении замглавы ведомства Михаила Гальперина. Об этом «Медузе» сообщили в организации «Зона права», адвокаты которой представляют интересы родственников женщин.

Авторы письма просят проверить Гальперина «на предмет соответствия им занимаемой должности в связи с его официальной позицией по ситуации с домашним насилием в России».

По мнению родственников, после Гальперина о том, что масштабы проблемы домашнего насилия в России существенно преувеличены, возникает вопрос о профессиональной пригодности чиновника.

Письмо подписали Шавкат Хуснуллин, отец погибшей Гульназ Бадертдиновой (Самарская область), Николай Овчинников, отец убитой Анны Овчинниковой (Чувашия), Александр Савчук, отец убитой Яны Савчук (Орловская область), и Роксана Зосеева, сестра убитой Регины Гагиевой (Северная Осетия).