Жителю Чувашии дали 15 лет за убийство супруги. За месяц до гибели она пожаловалась в полицию на угрозы мужа

Верховный суд Чувашии признал 45-летнего Александра Ануфриева виновным в убийстве своей супруги и приговорил его к 15 годам в колонии особого режима. Его также признали виновным в краже и хищении паспорта, но оправдали по статьям о мошенничестве и угрозе убийством.

Как сообщили «Медузе» в правозащитной организации «Зона права», по решению суда Ануфриев должен выплатить по миллиону рублей родителям женщины и ее двум детям в счет компенсации морального вреда.

В материалах дела сказано, что Ануфриев убил 37-летнюю Анну Овчинникову вечером 8 сентября 2018 года, задушив ее веревкой. Затем он вывез ее тело в сумке на такси и закопал. В СК сообщили, что задержали мужчину, изучив камеры видеонаблюдения.

За месяц до убийства, 7 августа, Анна Овчинникова обратилась в полицию из-за того, что ее супруг угрожал ей убийством. Женщина посчитала угрозу реальной, поскольку ранее Ануфриев пытался ее задушить. Кроме того, в конце 1990-х его уже судили за двойное убийство.

Полиция отказалась завести уголовное дело об угрозе убийством. Полицейских, отказавшихся возбуждать дело, предупредили о неполном служебном соответствии. В СК не стали заводить на полицейских дело о халатности.