Минюст: масштабы проблемы домашнего насилия преувеличены, ведь мужчины не жалуются, что их бьют женщины

Минюст России направил Европейскому суду по правам человека ответы на вопросы в связи с жалобами на домашнее насилие. Суд поинтересовался, признают ли в России серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.

В ответе за подписью замминистра юстиции Михаила Гальперина, который цитирует «Коммерсант», сказано, что масштабы озвученных проблем в России «достаточно преувеличены». Жалобы в ЕСПЧ Минюст назвал попыткой «подорвать правовые механизмы, уже существующие в российском законодательстве, а также усилия правительства для улучшения ситуации».

Сейчас в России разрабатывается законопроект о домашнем насилии, где, в частности, обещают прописать понятие и ввести процедуру . Ожидается, что документ внесут на рассмотрение Госдумы к концу 2019 года.