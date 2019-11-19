Минюст: масштабы проблемы домашнего насилия преувеличены, ведь мужчины не жалуются, что их бьют женщины
Минюст России направил Европейскому суду по правам человека ответы на вопросы в связи с жалобами четырех россиянок на домашнее насилие. Суд поинтересовался, признают ли в России серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
В ответе за подписью замминистра юстиции Михаила Гальперина, который цитирует «Коммерсант», сказано, что масштабы озвученных проблем в России «достаточно преувеличены». Жалобы в ЕСПЧ Минюст назвал попыткой «подорвать правовые механизмы, уже существующие в российском законодательстве, а также усилия правительства для улучшения ситуации».
Говоря о дискриминации, авторы документа делают неожиданный вывод: «Даже если предположить, что большинство лиц, подвергающихся насилию в семье в России, на самом деле являются женщинами (хотя никаких доказательств этого утверждения не существует), логично предположить, что жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации в таких случаях. Они находятся в меньшинстве, и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола».
Сейчас в России разрабатывается законопроект о домашнем насилии, где, в частности, обещают прописать понятие «преследование» и ввести процедуру защитных предписаний. Ожидается, что документ внесут на рассмотрение Госдумы к концу 2019 года.