В Москве 200 человек вышли на митинг против закона о домашнем насилии

Около 200 человек пришли в парк «Сокольники» в Москве на митинг в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и против принятия закона о домашнем насилии. Как сообщает корреспондент «Медузы», в течение часа после начала акции около половины участников ушли, к концу мероприятия осталось 40-50 человек.

Кристина Сафонова / «Медуза»

Демонстранты вышли с плакатами и флагами движения «Сорок сороков», организовавшего митинг. Перед собравшимися, в частности, выступил протоиерей Всеволод Чаплин.

Официально организаторы заявляли митинг на 1500 участников.

В России несколько лет разрабатывают закон о домашнем насилии. В 2016 году в Госдуму поступил один из его вариантов, но его отправили на доработку. В октябре 2019 года СМИ сообщили о новой версии законопроекта, которую собираются внести на рассмотрение парламента до конца года.

Один из авторов нового законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина сообщила в ноябре, что участники разработки документа начали получать угрозы.