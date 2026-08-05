Пожар на складе сети супермаркетов Novus после российского удара по Киеву. 5 августа 2026 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

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Украина

Российские военные в ночь на 5 августа нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по Украине. Основным направлением атаки стала Киевская область, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Также под удар попал Киев.

По данным ВСУ, войска РФ запустили по Украине четыре противокорабельные ракеты «Циркон»/«Оникс», 24 баллистические ракеты «Искандер-М», а также 115 беспилотников разных типов.

В результате обстрела погибли 17 человек, 44 пострадали, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Перехватчики баллистики — то, что могло бы сохранить жизнь погибших сегодня. Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их снабжением или неготовность передавать антибаллистику приводит именно к таким ужасным жертвам и разрушениям», — добавил он.

К перехвату российских ракет и дронов привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы. Однако, как следует из отчета Воздушных сил ВСУ, им не удалось сбить ни одной ракеты. К такому же выводу пришли украинские журналисты.

Сегодня командование Воздушных сил отчиталось лишь, что силы ПВО смогли сбить и подавить 98 российских беспилотников. «Зафиксировано попадание ракет и 17 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на шести локациях», — также говорится в сводке. Обычно ведомство, если удается сбить российские ракеты, упоминает об этом в отчете.

Зеленский регулярно просит союзников о поставках ракет для украинской ПВО. Еще 1 августа он отмечал, что у Украины закончились ракеты-перехватчики для установок Patriot. Эти ракеты и комплексы критически важны для украинской системы ПВО. В Киеве постоянно жалуются на нехватку снарядов для Patriot в условиях регулярных российских обстрелов и опасаются, что если вопрос с ракетами не будет решен до зимы, Россия значительно усилит удары по энергетической инфраструктуре.

В июле на встрече в Белом доме Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа экстренный пакет ракет для Patriot к зиме. Американский президент, по данным The Atlantic, отказал. США сами испытывают дефицит ракет, в том числе для ПВО, на фоне продолжающейся войны с Ираном. Трамп также говорил, что предоставит Киеву лицензию на производство ракет для Patriot. Но потом, судя по всему, передумал.

По словам Зеленского, основной целью сегодняшней атаки стали «объекты, не причастные к войне»: пивоваренная компания, склады строительных материалов, гражданская логистика, а также железнодорожная станция. В Киеве и области, по сообщениям местных властей, произошли масштабные пожары. В Голосеевском районе столицы из поврежденной емкости произошла утечка аммиака.

В результате удара в Киеве и области среди прочего уничтожены сортировочный центр , крупнейший склад украинского маркетплейса , логистические центры торговой сети , а также склад производителя и дистрибьютора товаров для дома в Днепре. При этом склад Rozetka в Броварском районе попадает под удар уже в третий раз за последние несколько дней.

Эти удары произошли параллельно с атаками украинских беспилотников на склады крупнейшего маркетплейса Wildberries. С середины июля Киев нанес удары по 21 объекту компании. 5 августа в результате атаки загорелся склад в Тульской области.

Минобороны РФ заявило, что российские военные нанесли удары по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и области. Эти центры, утверждает ведомство, задействованы в хранении и доставке различных вооружений, грузов военного и двойного назначения, а также в производстве и распределении беспилотников и комплектующих к ним. Похожую причину в Киеве называют для оправдания ударов по складам Wildberries (название компании при этом власти Украины не называют).

Как пишет «Украинская правда», удары Украины по Wildberries и атаки РФ по логистическим центрам украинских компаний нельзя считать «симметричными» или «ответными» ударами. Издание отмечает, что Россия наносит удары по складам украинских компаний с самого начала войны, а после начала атак по Wildberries роста интенсивности ударов по логистическим центрам в Украине пока не наблюдается.

Война в фотографиях. Последствия ударов по Киеву и области

Пожар на одном из горящих складов в Киеве Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Жители Киева наблюдают за горящим складом Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Пожарные тушат загоревшийся логистический центр маркетплейса Rozetka в Киевской области Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Сгоревший склад «Новой почты» Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Олена (Киев). Сегодня первое августа. Киев. Я только что пережила ночь, в которую сбили только одну баллистическую ракету из 27. Я слышала все взрывы и видела пожар со своего окна. Мне сегодня повезло, и я жива. Кто-то уже не проснется никогда, обретя мучительную смерть под бетонными завалами. Мир смотрит, как нас убивает Россия, и не дает нам больше ракет, чтобы мы могли защитить нас и наших детей. Когда нас не станет, помните о нас, что мы были. Мы хотели жить, любить и растить наших детей. Я пишу на русском впервые за четыре года. Пожалуйста, помните, что мы были.

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