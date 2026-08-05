В Киевской области в результате российского удара разрушен крупнейший склад украинского маркетплейса Rozetka

В Киевской области в результате российской ракетной атаки разрушен крупнейший склад украинского маркетплейса Rozetka, рассказала соосновательница компании Ирина Чечеткина.

«Сегодня я должна была опубликовать пост о том, что Rozetka исполнилось 21 год. <…> Вместо этого ночью я смотрела, как после удара трех баллистических ракет горит дело всей моей жизни», — написала она в фейсбуке.

По ее словам, распределительный складской комплекс в Броварах был открыт в начале 2017 года. «Он был самым большим, самым автоматизированным. Нашей гордостью. Здесь мы обрабатывали более 100 тысяч заказов в день. Он не подлежит восстановлению», — добавила Чечеткина.

Пострадавших при ударе по складу нет.

Склад Rozetka в Броварском районе попадает под удар уже в третий раз за последние несколько дней. В воскресенье, 2 августа, в компании сообщили, что за прошедшие сутки по складу уже дважды попадали российские беспилотники. «Точно не случайность, а целеустремленный удар», — заявили в компании.

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