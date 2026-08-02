Война 1621-й день. Украина атакует очередной (уже 17-й) склад Wildberries. Командир беспилотных войск ВСУ обещает, что это «точно не последний» удар

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Украина расширяет масштаб атак по РФ. Целью ВСУ теперь рискуют стать практически любой крупный склад, логистический центр, НПЗ или предприятие ВПК в европейской части России. Этот вопрос — для наших читателей из РФ, живущих рядом с такими объектами. Боитесь ли вы, что в случае атаки дрон может попасть в ваш дом? Предпринимаете ли меры для собственной защиты на этот случай? Какие? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Украинские беспилотники в ночь на 2 августа атаковали склад Wildberries в поселке Новосемейкино Красноярского района Самарской области. Об атаке на склад сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, уточнивший чуть позже, что погибших нет. Он назвал эту атаку «очередным террористическим актом нашего врага». В пресс-службе самой компании подтвердили, что пострадавших нет, и добавили, что логистические цепочки перестроены.

После удара беспилотников склад загорелся. Очевидцы рассказали местному изданию 63.ru, что атака произошла во время пересменки около восьми утра. «Только начали работать. Услышали хлопок. Сразу поняли, что эвакуация, услышали сирены. Все, выбежали, и тут еще раз удар. Все разбежались. Сели в траву. Еще один беспилотник прямо сразу. Все опять разбежались, потом на эвакуацию пошли», — говорит сборщик, работавший в этот день на складе.

Один из сотрудников логистического центра, приехавший на место инцидента несколькими часами позже, уже в районе 12 часов, рассказал, что «склад полностью сложился» и «горит до сих пор».

Губернатор Самарской области предупредил жителей Красноярского района, что «из-за появления в воздухе продуктов горения» после атаки на склад «важно следить за самочувствием».

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадяр») написал, что склад Wildberries в Самарской области был «основным мостом» между европейской частью России и Сибирью — и пообещал, что это «точно не последний» удар.

С середины июля украинские беспилотники атаковали не менее 16 складов Wildberries по всей России — в том числе, в регионах, далеких от линии фронта. Склад в Самарской области стал 17-м атакованным объектом компании.

украина атаковала очередной склад Wildberries — в самарской области. вот как это выглядит

Украина снова бьет по складам Wildberries. Атакован уже 17-й — теперь в Самарской области. Он загорелся и «полностью сложился». Фотографии и видео

украина атаковала очередной склад Wildberries — в самарской области. вот как это выглядит

Украина снова бьет по складам Wildberries. Атакован уже 17-й — теперь в Самарской области. Он загорелся и «полностью сложился». Фотографии и видео

Атаке в ночь на 2 августа подверглась и соседняя Саратовская область. По данным украинских телеграм-каналов, целью ударов стали Саратовский НПЗ (входит в «Роснефть»), а также военный аэродром «Энгельс-2».

По словам губернатора Романа Бусаргина, в результате атаки погибли два человека. Он добавил, что повреждения получил многоквартирный дом в Энгельсе. Телеграм-канал Astra утверждает, что поврежден еще один многоэтажный дом в Саратове по адресу: улица Тульская, 53/26. Он находится примерно в трех километрах от атакованного НПЗ.

В Генштабе ВСУ заявили, что Украина в ночь на 2 августа поразила Саратовский НПЗ, отметив, что это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья, а также военный аэродром Энгельс — одну из основных российских баз стратегической авиации. Кроме того, как утверждают в Генштабе ВСУ, поражены нефтебаза «Людиновская» в Калужской области и место хранения, подготовки и пуска беспилотников в Брянской области.

Минобороны России заявило, что в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников над 15 областями России, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Позже об атаке украинских беспилотников также сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, один из дронов сбили над промзоной Уфы, начался пожар. Однако никаких деталей Хабиров не привел. Телеграм-канал Astra, изучивший фото и видео очевидцев, утверждает, что украинские беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу «Башнефть-УНПЗ» в Уфе. Вместе с двумя другими предприятиями, «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим», этот НПЗ составляет Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс — один из крупнейших в России (входит в состав «Роснефти»). Накануне Служба безопасности Украины отчиталась об успешных ударах по всем трем НПЗ в Уфе, нанесенным в ночь на 1 августа.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали Удмуртию. Временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова сообщила, что на севере региона под атаку попал гражданский автомобиль. Погибли три человека. Еще два человека были доставлены в больницу, включая ребенка.

В Генштабе ВСУ об атаках на Башкортостан и Удмуртию не сообщали. Владимир Зеленский, отчитавшийся о поражении Саратовского НПЗ и аэродрома в Энгельсе, эти удары также не упомянул.

Украина

Российские войска в ночь на 2 августа атаковали пригород Харькова. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, загорелись грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала. Позже Синегубов уточнил, что в результате удара погиб один человек.

Украинские издания пишут, что в пригороде Харькова был атакован терминал «Нова пошта». Телеканал «Суспільне» подсчитал, что с начала полномасштабного вторжения Россия девять раз наносила удары по инновационному сортировочному терминалу «Нова пошта» в пригороде Харькова. В пресс-службе компании подтвердили, что в результате двух попаданий разрушен почтовый терминал и погиб сотрудник компании-перевозчика.

В Индустриальном районе Харькова, который также оказался под ударом российских беспилотников, пострадали пять человек, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. В числе пострадавших есть двое детей. Во время ликвидации последствий атаки пострадал спасатель.

Кроме того, второй день подряд под удар российских беспилотников попал склад украинского маркетплейса Rozetka в Броварском районе Киевской области. «Сегодня ночью еще два „Шахеда“ попали в самый большой склад Rozetka. Но главное, люди не пострадали. Это вторая атака на наш склад за 24 часа. Точно не случайность, а целеустремленный удар», — заявили в компании.

Война в фотографиях. Удар беспилотников по Саратову и Энгельсу

Фотография очевидца / Astra

Фотография очевидца / Sota

Видео очевидца / Exilenova+

Видео очевидца / Exilenova+

Фотография очевидца / Exilenova+

Фотография очевидца / Exilenova+

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Арина (Котовск). У меня работал муж на складе в Котовске в ночь атаки. Для меня то, что случилось там — шок. Для мужа тоже. Мы оба не поддерживаем войну и того, кто ее начал. Всегда держались как можно дальше от помощи этому процессу, никаких пожертвований для нужд армии. Но мы бы и подумать не могли, что возможна атака на гражданский объект со стороны Украины.

Так близко к войне мы еще не были, и это не может не ужасать. Мучает тревога, которая не проходит, страх не увидеть больше любимого человека, когда он выходит из дома. Если Украина хочет измучить людей, то пусть и дальше бьет по гражданским объектам. Именно это — то, чего они добились: заставили бояться простых людей, заложников ненавистной власти, а те, кто войну начал, как жили так и живут. Какой в этом смысл? Недовольств в стране не будет никогда, никогда массово люди не выйдут на улицу, уверена в этом на все сто.

Когда спрашивают про законные цели, меня это удивляет. Закон — это правила. На мой взгляд, любая война — это полное отсутствие правил. Попытки каждой стороны «держать мину» просто смешны. Изначально для меня эта война была сражением добра со злом, сейчас уже нет. Не удары по Wildberries изменили мой взгляд, а в целом поведение политического руководства всех участников, поддерживающих процесс.

За годы войны мы видели политическое лицемерие всех сортов, уже тошнит от этого. Ясно одно: из-за амбиций ограниченного круга лиц страдают простые люди с обеих сторон, калечатся, гибнут. Ни конца, ни края этому не видно, впереди только эскалация. Внутри пустота… Властям обеих сторон хочется сказать: разбомбите уже друг друга и дайте нам жить. Мы хотим жить, а не умирать. Нет ощущения, что хоть чьи-то национальные интересы сейчас защищают ведением этой войны.

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