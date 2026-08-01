Война 1620-й день. В Киеве жертвами российской атаки стали девять человек. Зеленский: у нас нет ракет-перехватчиков, это поощряет Россию к ударам

Последствия удара по Киеву. 1 августа 2026 года Danylo Antoniuk / Anadolu / Getty Images

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Украина

Российские военные сегодня ночью и утром нанесли комбинированный удар по Киеву с использованием дронов и ракет.

В результате атаки, как сообщил мэр города Виталий Кличко, погибли девять человек, более 30 получили ранения. Пожар и разрушения были зафиксированы в семи районах города.

Danylo Antoniuk / Anadolu / Getty Images

Помимо прочего, повреждения получило посольство Литвы, сотрудники дипведомства не пострадали. МИД Литвы вызвал представителя РФ, ему будет вручена нота протеста.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в общей сложности по территории страны за ночь было выпущено 27 баллистических ракет — и только одну из них удалось сбить. Он объяснил это отсутствием ракет-перехватчиков для установок Patriot. «Именно такой дефицит перехватчиков против баллистики только поощряет Россию наносить такие удары», — сказал Зеленский.

Serhii Dilin / EPA / Scanpix / LETA

На этом фоне Зеленский призвал союзников передать Украине больше ракет для Patriot. «Каждый пакет [помощи] с антибаллистикой сохраняет жизнь наших людей. И каждая ночь, когда ее нет, приводит к жертвам», — отметил он.

Власти Украины постоянно говорят об отсутствии ракет-перехватчиков, необходимых для отражения российских баллистических атак. В особенности в Киеве опасаются, что если этот вопрос не будет решен до зимы, Россия значительно усилит удары по энергетической инфраструктуре, что вызовет массовые отключения света и отопления в крупных городах.

Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

В начале июля на встрече с Зеленским в Анкаре президент США Дональд Трамп пообещал дать Украине лицензию на производство ракет для Patriot. Однако 30 июля президент США заявил, что «не уверен» в передаче лицензии и что все еще «рассматривает» этот вопрос.

На переговорах в Белом доме 28 июля Зеленский также попросил Трампа передать Украине 300 ракет Patriot к зиме. Президент США ответил отказом, сообщили источники издания The Atlantic. У самих США сейчас крайне ограниченные запасы этих ракет из-за их активного использования в первые недели начатой Трампом войны с Ираном.

Последствия атаки на Киев

Масштабная атака России по Киеву. Фотографии В пяти районах города повреждены жилые дома и магазин. Погибли девять человек

Последствия атаки на Киев

Масштабная атака России по Киеву. Фотографии В пяти районах города повреждены жилые дома и магазин. Погибли девять человек

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Михаил. Живу в небольшом городе на Дальнем Востоке России. Чем дальше от войны, тем больше ее поддерживают. У нас все именно так. Хочется верить, что люди здесь, коих очень много, говоря о мнимой защите интересов страны, сравнивающих СВО с Великой отечественной войной, хотя бы в мыслях понимают, что все это бред. Так есть хоть какая то доля надежды, что они перестанут молчать. Если же они на самом деле думают то же, что и говорят, то для нас все потеряно.

Постоянные мероприятия, посвященные СВО, выглядят наиболее омерзительно. И когда ты видишь на таких мероприятиях маленьких детей, отдетых в военную форму, хочется спросить у родителей: «Ну что же вы делаете? Вы действительно не понимаете, что происходит?». Искренне не понимаешь, как это можно поддерживать. Но в то же время, винить их я тоже не могу. Повышение цен на все, отсутствие бензина, почти у каждого кредиты и ипотеки, мысли о том, что кушать завтра. Люди думают только об этом, а пропагандистская машина работает просто отлично. Других источников информации у людей нет, ВПНы найти и скачать уже не легко, да и людям уже и не особо надо.

Искренне хочется верить в людей, но шансов все меньше. Нас разобщили. Специально. «Моя хата с краю» — это наш культурный код. У нас не будет никаких протестов. Почему? У нас уже отняли и продолжают отнимать все больше и больше. Все жалуются, но Путин все равно молодец. Мы не нужны нашему правительству, мы не нужны нигде за пределами страны. Мы брошены всеми, наедине с самими собой. И помощи нам ждать неоткуда. Мы неисправимы.

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«Медуза»