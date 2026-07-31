Война 1619-й день. Зеленский попросил Трампа убедить Маска, чтобы тот разрешил использовать Starlink для наведения дронов на цели в России. Четкого ответа нет

Последствия российского удара по Краматорску. 30 июля 2026 года Tommaso Fumagalli / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Украина расширяет масштаб атак по РФ. Целью ВСУ теперь рискуют стать практически любой крупный склад, логистический центр, НПЗ или предприятие ВПК в европейской части России. Этот вопрос — для наших читателей из РФ, живущих рядом с такими объектами. Боитесь ли вы, что в случае атаки дрон может попасть в ваш дом? Предпринимаете ли меры для собственной защиты на этот случай? Какие? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа убедить владельца SpaceX Илона Маска, чтобы тот разрешил использовать Starlink для наведения на цели в России. Об этом пишет The Atlantic.

Зеленский высказал такую просьбу во вторник во время встречи с Трампом в Белом доме, рассказали изданию чиновники, знакомые с ходом беседы.

Зеленский обосновал свою просьбу тем, что расширение доступа к возможностям Starlink позволило бы Украине наносить удары дронами по российским ракетным пусковым установкам.

Таким образом Киев, ожидающий усиления атак на свою энергетическую инфраструктуру ближайшей зимой, смог бы уничтожать установки еще до запуска баллистических ракет — и меньше зависеть от необходимости использовать дефицитные ракеты-перехватчики Patriot. Главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман в комментарии The Atlantic объяснил эту идею так: «Вместо того чтобы сбивать стрелы, мы бы наносили удары по лучникам».

Илон Маск выступает против того, чтобы использовать Starlink в военных целях, подчеркивая, что изначально систему разработали для мирного использования. При этом, отмечает The Atlantic, его позицию в отношении российско-украинской войны едва ли можно назвать последовательной.

Например, еще в сентябре 2022 года Маск отклонил просьбу Украины об использовании системы для атак по российским военным кораблям в Крыму, однако в начале 2026-го отключил возможность для армии РФ пользоваться терминалами Starlink для управления беспилотниками на территории Украины.

The Atlantic отмечает, что наиболее тесные связи с Маском в Киеве были у Михаила Федорова, недавно покинувшего пост министра обороны. Именно он пролоббировал отключение терминалов для российских военных. После того как Федорова отправили в отставку, возможности Киева по выстраиванию диалога с Маском резко ухудшились.

Источник, близкий к Федорову, рассказал, что за несколько недель до увольнения тот уже убеждал Маска разрешить использовать Starlink, чтобы наносить удары по международно признанной территории России. Маск заверил, что это будет возможно, «если Трамп даст соответствующее указание». После отставки Федорова переговоры прервались.

Трамп пообещал, что рассмотрит просьбу Зеленского поговорить с Маском, но четкого ответа не дал. The Atlantic также пишет, что Зеленский во время визита в США пытался встретиться и с самим Маском, но бизнесмен отказался.

Неназванный украинский чиновник так объяснил The Atlatnic, почему администрация Трампа с осторожностью будет подходить к просьбе Зеленского: «Одно дело — позволить Украине действовать так на собственной территории. И совсем другое — использовать американские технологии на территории России для уничтожения средств ПВО или пусковых установок баллистических ракет. Это недружественный шаг. Неизвестно, как на это может отреагировать Россия».

Война в фотографиях. Краматорск

Российские военные вечером 30 июля обстреляли Краматорск корректируемыми авиабомбами. Как сообщили местные власти, атака пришлась на спальный микрорайон города, одно из попаданий вызвало пожар в многоэтажном доме. Два человека получили ранения.

Tommaso Fumagalli / EPA / Scanpix / LETA

Tommaso Fumagalli / EPA / Scanpix / LETA

Tommaso Fumagalli / EPA / Scanpix / LETA

Tommaso Fumagalli / EPA / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Иван. Давайте уберем в сторону цивилизационные ценности, которые мне кричат во весь голос, что разрушать инфраструктуру, бить по мирным и вообще воевать — это варварство, с какой бы стороны оно ни происходило и чем бы ни оправдывалось. Не бывает военного преступления наполовину — как не бывает немного беременных. Защищаешься ты, атакуешь ли — если перешел грань, то стал военным преступником и точка.

Поговорим о чисто социальном эффекте. Украина побеждает или «может» победить — читаю я. Россия должна заплатить — читаю. Нас бомбили — ура, бомбят и вас — читаю. И хочется спросить одно: И? Украина сдалась от того, что ее бомбили? Жители вышли и свергли Зеленского? А ведь Кремль к этому призывал с 22 февраля 2022 года. Украина разрушена значительно больше, чем Россия. И? С чего кто-либо взял, что в России будет что-то другое?

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