Война 1618-й день. Россия нанесла массированный удар по Украине: восемь погибших, десятки раненых. Украинские беспилотники за одно утро атаковали три склада Wildberries

Дом, разрушенный в результате российского удара по Львову Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA

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Войска РФ нанесли массированный удар по Украине. По всей стране восемь погибших и десятки пострадавших

Российские военные в ночь на 30 июля нанесли массированный удар по регионам Украины, применив более 70 ракет и свыше 280 беспилотников разных типов. Под удар попали Киев и Киевская область, Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В результате обстрела по всей стране погибли восемь человек, десятки получили ранения.

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В Киеве в результате удара один человек погиб и два пострадали. В двух районах города начались пожары: в Оболонском районе загорелись торговые павильоны на территории рынка, в Святошинском районе пожар произошел на территории гаражного кооператива. Во время атаки более 56 тысяч киевлян укрылись от ударов на станциях метро.

в результате удара один человек погиб и два пострадали. В двух районах города начались пожары: в Оболонском районе загорелись торговые павильоны на территории рынка, в Святошинском районе пожар произошел на территории гаражного кооператива. Во время атаки более 56 тысяч киевлян укрылись от ударов на станциях метро. В Киевской области пять человек, включая одного ребенка, пострадали в результате российской атаки. В селе Скибин Броварского района частично разрушен двухэтажный частный жилой дом и повреждены два соседних дома.

пять человек, включая одного ребенка, пострадали в результате российской атаки. В селе Скибин Броварского района частично разрушен двухэтажный частный жилой дом и повреждены два соседних дома. Шесть человек, включая двоих детей, погибли, восемь получили ранения в селе Радушное Днепропетровской области . Как заявили местные власти, российская ракета попала по частному дому, где жила многодетная семья. По данным спасателей, всего полностью разрушены два частных дома, повреждены еще пять. Из-под завалов спасли двух детей, еще пять человек могут быть заблокированы. Поисково-спасательные работы продолжаются. В Кривом Роге, рядом с которых находится Радушное, 31 июля объявили днем траура по погибшим.

. Как заявили местные власти, российская ракета попала по частному дому, где жила многодетная семья. По данным спасателей, всего полностью разрушены два частных дома, повреждены еще пять. Из-под завалов спасли двух детей, еще пять человек могут быть заблокированы. Поисково-спасательные работы продолжаются. В Кривом Роге, рядом с которых находится Радушное, 31 июля объявили днем траура по погибшим. 34 человека пострадали во Львове , где в результате ракетного удара были частично разрушены несколько домов. Под завалами разрушенного пятиэтажного все еще ищут людей. Как рассказал мэр города Андрей Садовый, российская ракета попала прямо в один из многоквартирных домов на улице Выговского, но не взорвалась. Боевую часть ракеты обезвредили. Всего во Львове в результате удара повреждены больше 20 домов, детский сад и школа.

, где в результате ракетного удара были частично разрушены несколько домов. Под завалами разрушенного пятиэтажного все еще ищут людей. Как рассказал мэр города Андрей Садовый, российская ракета попала прямо в один из многоквартирных домов на улице Выговского, но не взорвалась. Боевую часть ракеты обезвредили. Всего во Львове в результате удара повреждены больше 20 домов, детский сад и школа. Один человек погиб в Полтавской области. После российского удара загорелись склады одного из местных предприятий, а также терминал «Новой почты».

Киевляне в ночь на 30 июля укрываются на станциях метро из-за российского обстрела Oleksii Filippov / AFP / Scanpix / LETA

Oleksii Filippov / AFP / Scanpix / LETA

Oleksii Filippov / AFP / Scanpix / LETA

Минобороны РФ заявило, что российские военные нанесли удары по военным аэродромам, военным предприятиям и логистическим центрам Украины в Киеве, Львове, Днепропетровской области и других украинских регионах. Кроме того, утверждает ведомство, целями ударов стали сухогрузы в порту Южный и в районе Одессы, которые якобы доставляли «военное имущество».

На фоне нового массированного удара Зеленский призвал западных партнеров не задерживать поставки ракет для систем ПВО, которых не хватает для защиты Украины. По его словам, минувшей ночью большую часть российских ракет сбила украинская авиация и «даже мобильные огневые группы смогли эффективно работать против крылатых ракет».

«В условиях, когда ракет для систем ПВО от партнеров критически не хватает, наши военные совершают практически невозможное <…>. Это исключительное мастерство, которое спасает жизни, когда поставки ракет для систем ПВО не осуществляются или задерживаются. <…> Все партнеры знают, как и чем они могут помочь. Несвоевременная помощь, задержки в поставках противоракет для борьбы с баллистическими ракетами приводят именно к таким разрушениям и именно к таким жертвам, которые, к сожалению, есть сегодня», — добавил Зеленский.

На фоне удара по Украине в Польше обнаружили воронку. Предположительно, там упала российская ракета

На фоне российского массированного обстрела министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о «невероятно тяжелой ночи» для системы противовоздушной обороны страны.

Польские военные отчитались, что ночью в воздух подняли авиацию из-за удара по Украине. Под утро в воздушном пространстве Польши обнаружили «неопознанный объект», который, предположительно, упал в районе села Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. В местной полиции подтвердили, что обнаружили в поле рядом с этим населенным пунктом воронку и фрагменты «неопознанного объекта». Воронка находится на расстоянии примерно двух километров от жилых строений.

Украина настаивает, что упавший в Польше объект — крылатая ракета Х-101, которую РФ использовала при обстреле украинских территорий. «Это еще раз наглядно демонстрирует, что укрепление украинской противовоздушной обороны необходимо уже сейчас и является гарантией защиты всего евроатлантического сообщества», — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Власти Польши пока не уточнили, что за объект упал в Люблинском воеводстве и кому он принадлежал. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, «все указывает на то, что это была российская ракета Х-101». Расследование продолжается.

Новые удары Украины по Wildberries: загорелись три склада

Украинские беспилотники за утро 30 июля атаковали три логистических центра крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Как сообщили в самой компании, под удары попали склады под Пензой и в Сарапуле в Удмуртии. Там начались пожары. В результате атаки на пензенский склад пострадали четыре человека.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Пермском крае. Первыми об этом сообщили мониторинговые украинские телеграм-каналы, ссылаясь на фотографии и видео начавшегося на месте удара пожара. «Агентство» и Astra подтвердили, что под атаку попал логистический центр, расположенный в деревне Замулянка в Пермском районе. Компания и местные власти атаку пока не комментировали.

С середины июля Украина нанесла удары уже по 14 складам Wildberries. В Киеве объясняют атаки тем, что на складах хранятся комплектующие для дронов и товары двойного назначения.

Полный список пострадавших складов ВСУ атаковали уже 14-й склад Wildberries за две недели. Вот к каким последствиям это привело. Список

Война в фотографиях. Последствия российского удара во Львове

Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA

Mykola Tys / AP / Scanpix / LETA

Yuriy Dyachyshyn / AFP / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Виктор (Саратов). В выступлениях представителей министерства обороны РФ регулярно приводятся довольно наивные обоснования ударов по жилым домам и предприятиям. Разрушили дом? Ну так не надо военные объекты размещать в жилых кварталах. Разбомбили торговый центр? А там военные дроны собирали. Очень удобное объяснение, потому что проверить факты не представляется возможным. Очевидно, никто в здравом уме в это и не верил.

Каково же было мое удивление, когда до боли знакомый нарратив я услышал в выступлении Зеленского. Беспилотники на складе хранились, ага, конечно. Сначала на одном, а потом и на других. Не берусь судить о легитимности целей, пусть этим занимаются эксперты, но, похоже, когда убиваешь дракона, сам становишься драконом. Понятно, что, если бы не развязанная Путиным война, то никаких моральных дилемм, подобных этой, не было бы, и по мирным городам не летели бы дроны и ракеты. Эта война должна закончиться как можно скорее.

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