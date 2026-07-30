Украинские беспилотники утром 30 июля атаковали склад Wildberries в Пермском крае. Первыми об этом сообщили украинские телеграм-каналы, в частности, Exilenova+, который опубликовал фотографии и видео пожара.

«Агентство» и Astra проанализировали опубликованные кадры и подтвердили, что под атаку попал склад в Пермском крае. Как уточняет Astra, логистический центр расположен в деревне Замулянка.

Это третья атака на склады Wildberries за утро 30 июля. Ранее украинские дроны атаковали склады маркетплейса в Пензенской области и Удмуртии.

Власти Пермском края пока не комментировали произошедшее, но сообщали об отражении атаки беспилотников.

Пермь расположена примерно в 1,4 тысячи километрах от границы с Украиной, что делает этот удар самой дальней атакой по складам Wildberries, отмечает «Агентство».

С 18 июля Украина регулярно наносит удары по складам и логистическим центрам Wildberries в России и аннексированном Крыму. С учетом удара по складу в Перми число атакованных объектов достигло 14.

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