Новые удары по Wildberries: после атак украинских дронов горят склады в Пензенской области и Удмуртии

Украинские беспилотники в ночь на 30 июля нанесли удары по складам маркетплейса Wildberries в Пензенской области и Удмуртии, сообщили в компании.

В результате атак логистические центры компании в селе Мастиновка под Пензой и Сарапуле загорелись.

В Wildberries заявили, что после объявления воздушной тревоги эвакуировали сотрудников с этих складов. В результате удара по складу под Пензой пострадал один человек. По предварительным данным, при атаке в Сарапуле пострадавших нет.

Всего в ночь на 30 июля российские ПВО перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников над регионами России, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями, отчитались в Минобороны РФ.

С середины июля Украина нанесла удары по 13 складам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. В Киеве объясняют атаки тем, что на складах хранятся комплектующие для дронов и товары двойного назначения.