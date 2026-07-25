Дым от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. 24 июля 2026 года Anadolu / Getty Images

Украинские военные в последние дни начали целенаправленно и регулярно бить по складам Wildberries. Эти удары напрямую затронули десятки тысяч россиян — как работников самого маркетплейса, так и малых предпринимателей, которые зарабатывают с помощью сервиса, и их сотрудников. Несколько дней назад мы спросили вас, наших читателей, что вы думаете об этих событиях. Вот некоторые из ответов. Если вы тоже хотите высказать свое мнение, форма обратной связи — в конце этой статьи.

ВСУ бьют по Wildberries. Это напрямую касается десятков тысяч россиян: не только сотрудников маркетплейса, но и малых предпринимателей, которые зарабатывают с помощью Wildberries, — и их близких. Что вы думаете об этих событиях? Если склады используются для обеспечения российской армии, это «законные цели»? Вы считаете удары по таким объектам обоснованным возмездием за те колоссальные потери, которые понесла Украина из-за российской агрессии? Или в этой ситуации Украине будет сложнее говорить, что она ведет «справедливую войну»?

Василий

Атаки по военным заводам, атаки по НПЗ, атаки по складам Wildberries — все это делается по очень понятным экономическим соображениям: нанести противнику много вреда за небольшую цену. К счастью, Украина пока не скатывается до уровня России, и дроны не прилетают массово в жилые дома, в больницы, на детские площадки. Но не нужно обманывать себя: если Украина посчитает такие удары экономически эффективными — они будут происходить.

Важно помнить: Украину зимой ждет очередная энергетическая катастрофа, в этот раз, видимо, еще более страшная, чем раньше, люди будут умирать в своих домах от холода. Зеленский делает все для того, чтобы Путин согласился на энергетическое перемирие, но Путину плевать — ему плевать на украинских людей, которые замерзнут в своих домах, и плевать на российских предпринимателей, которые теряют все свои сбережения на складах Wildberries.

Зеленский слушает своих людей и увольняет главкома, потому что уверен, что без их поддержки войну не выиграть. Путину плевать на людей, ведь он уверен что они его поддержат даже из километровых очередей на заправках.

Докажите, что он неправ — или ждите ударов по жилым домам и детским площадкам. Путин не остановится сам. Его нужно остановить.

Тимофей

Санкт-Петербург

«Возмездие» не может быть обоснованным, месть — за пределами моральных рамок. И легальных рамок, если уж на то пошло. Но удары могут быть обоснованными, и удары по Wildberries пример тому. Минимум жертв, максимум ущерба экономике. Максимум неудобств людям в преддверии выборов.

Необоснованные удары — это удары по гражданскому населению, это оставление населения зимой без света и отопления. А нанесение ударов по экономике — это справедливая война, особенно если это часть экономики, связанная с ВПК.

Владимир

Екатеринбург

Я не верю в то, что на складах Wildberries могли храниться товары ВПК. Зеленский врет про это, чтобы оправдать свои военные преступления. На мой взгляд, эти преступные террористические удары направлены на создание напряжения в обществе, на падение рейтинга власти. Цели понятны, но способы их достижения, мягко говоря, фашистские.

Леонид

Украина

Украина абсолютно справедливо на пятом году войны начала отвечать на российские зверские удары по украинской инфраструктуре, которые уже длятся четыре с половиной года. Россияне не должны жить в комфорте, в то время когда их соотечественники в составе российской армии убивают украинцев.

Александр

Сербия

Не имеет значения, являются ли склады Wildberries законными целями, а также совершают ли военные преступления обе стороны. Тот, кто выиграет войну, будет считаться правым и воевавшим «по правилам», а другая сторона будет расчеловечена, смешана с грязью, и ей, конечно, припомнят все «военные преступления». Так всегда было в истории.

Военное преступление или нет? Разбор «Медузы»

В сети спорят, можно ли считать удары по Wildberries (в России) или по «Новой почте» (в Украине) военным преступлением. Что об этом говорит международное право? 8 карточек

Виктория

Ростов

Во-первых, склады так [для снабжения армии РФ] не используются. Это буквально попытка оправдать свои военные преступления пропагандой. Во-вторых, как мы выяснили, это гражданские объекты, которые перестали бы быть таковыми только если бы поставки в значительной части были военными. Никакого доказательства этого нет — ни у ВСУ, ни у независимых наблюдателей. Если бы бронежилетов было достаточно, тогда удары по украинской почте тоже были бы законными.

Нет, не считаю военные преступления возмездием, считаю это попыткой самовранья и очередным доказательством того, что это война большого Совка с малым.

[…] Что меня поражает в этих ударах: как же легко работает пропаганда, как легко человеку заниматься ментальной гимнастикой. Как легко руководителям стран творить одно и то же зло и [одновременно] оправдывать и осуждать одни и те же действия. Ну вот объясните, в чем разница между работой почты Украины и российского маркетплейса? А если ее нет, то почему я должна черное называть белым?

Михаил

Москва

О том, что творят обе стороны конфликта на и в ближнем тылу, даже говорить не приходится — там военные преступления давно стали нормой. Но удары по складам Wildberries — это первое открытое военное преступление Украины в дальнем тылу противника, причем подтвержденное официально на самом высоком уровне президентом Украины.

Если немного экстраполировать обоснование этих ударов (там продаются товары двойного назначения), то можно бомбить вообще все что угодно: продуктовый магазин — там могут покупать продукты для военных, пассажирский поезд — там могут ехать военные, детский сад — там могут вырасти будущие солдаты. Для меня эта война давно перестала быть (а в начале еще как была) борьбой света и тьмы, добра и зла, демократии и диктатуры. Это война двух неофашистких античеловеческих режимов.

Ольга

Из-за ударов по складу Wildberries в Электростали мои родственники суммарно потеряли около 650 тысяч рублей. Не много, если сравнивать с другими, но и не мало, если учесть финансовое положение в стране. В 2022-м моему дяде пришлось бросить машину на пути в Верхний Ларс — он до сих пор платит за нее кредит, в том числе выручкой от Wildberries. Но сейчас не об этом.

Удивляют уравнивания Путина и Зеленского — дескать, последний настолько не хочет мира, что аж реально воюет (вдумайтесь в этот кринж на пятом году войны). Воевать безумный Зеленский начал почему-то только сейчас, после того как от некоторых городов в Украине ничего не осталось.

В то же время Путину неоднократно предлагали мир на замечательных условиях — но он, как сумасшедший лудоман, все продолжал повышать ставку. Выдумывал невозможные условия, которые никогда никто не примет. Язвил и открыто издевался, бросая наших с вами земляков в жерло киллзоны за очередное бабкосело без значка на карте. Он проиграл все: ваше будущее и мое, экономику, открытые границы, болонскую систему образования, Байкал — китайцам, Белгород — украинцам, нашу с вами безопасность — какому-то там отделу ФСБ. Если бы не он — мне не пришлось бы включать и выключать ВПН, чтобы написать это в «Медузу». Моя сестра отдыхала бы сейчас с мужем в Германии, как хотела, а мой брат пошел бы в 10-й класс. И ваша жизнь тоже была бы другой, наверняка более свободной.

Нет, я не рада ударам по складам Wildberries, как и ударам по НПЗ, как и ударам по приграничью, как и блокаде Крыма. Но я точно знаю, кто именно не хочет мира.

Алекс

Могли бы уже перестать оправдываться и честно сказать, что бьют по тому, что проще достать и где будет больше ущерба. Про справедливую войну довольно смешно в свете того, что российские танкеры — это «законная цель», а украинские сухогрузы — почему-то атака на гражданское судно.

Иван

Санкт-Петербург

Мой сосед торгует на Wildberries, но ему повезло — очередная партия не успела доехать до Электростали. Я не юрист, для меня война — это просто война. Любая цель, кроме прямого удара по безоружным людям, законна и закономерна.

Да, гибнут люди, и это ужасно, но это война — и в целом Украина действует логично и, думаю, цели выбраны очень удачно.

Удивляет только отсутствие складов «Озона» и «Яндекса» в новостях. Сразу вспоминается, как похож нынешний «Озон» на бывший AliExpress, и возникают подозрения… В общем, хотелось бы увидеть также и Ozon в новостях.

Алексей

Московская область

Не считаю склады Wildberries законными целями, так как да, там есть военный хлам в продаже, как и на «Озоне», но его в общем объеме товаров мало. Логичнее было бы бить по изготовителям всего этого.

Возмездие — нет, не считаю. Возмездием были бы удары по дачам правителей, их яхтам, дворцам, налоговой, пенсионному. Сейчас все по поговорке, что «баре дерутся, у холопов чубы трещат» — от того, что на складах Wildberries сгорели чьи-то майки, мебель и автоинструмент, выгодополучатели войны не потеряли ни копейки.

Вот у нашей фирмы сгорело довольно много товара, руководство перед выбором: аренда или зарплаты? В этом месяце половину заплатят, если не треть, зато, может быть, не лопнем и будем работать дальше. Да, запускаем сайт, растут продажи через инстаграм, но полностью уйти от отгрузок через Wildberries быстро не получится. А еще эти попадания создают общую неопределенность — не прилетит ли завтра по поставщику комплектующих? У них тоже огромные склады.

Антон

Канада

Разумеется, склады — это не «законные» цели, поэтому Зеленскому приходится оправдываться, что там, мол, было военное снаряжение. Но какая сторона в этой войне все еще соблюдает ?

Илья

Электросталь

Вам может показаться чудовищным, но многие коренные жители рады уничтожению склада. Даже если почитать местные паблики, то можно увидеть надежду на то, что упадут цену на недвижку, что перестанут на улице снимать с людей скальп и прочие сопутствующие проблемы, которые связывают с фиолетоворубашечниками. Никому нет дела до погибших, никому нет дела до того, что какой-то москвич потерял свою месячную выручку, сравнимую с несколькими годовыми зарплатами обычного местного жителя. Все только и думают о себе, о своем комфорте и о деньгах.

В день прилета я вживую наблюдал, как над моим подъездом в нескольких метрах пролетал дрон. И знаете что? Лично мне все равно, если бы он попал в мою квартиру. Меня Путин еще осенью 22ого пытался отправить удобрять чернозем, так что — мне из-за прилетов еще трястись? Я никогда не стану обвинять Украину в своих проблемах, и остальным бы не стоило. В конце концов, в случае моей смерти всем было бы плевать, ведь для многих главное — деньги и личный комфорт.

Иван

Ногинск

Складывается впечатление, что теперь Украина может свободно выбрать любой объект в России и уничтожить его. Я недоволен больше не тем, что они уничтожают нашу инфраструктуру, а тем, что наше хваленое государство развязавшее «СВО», не способно защитить нас от того, чего быть не должно было.

Жду не дождусь, когда наше государство наконец сдастся. Чем больше таких атак, тем больше это желание лично у меня.

Алексей

Московская область

Законная цель — это изготовители оружия, выгодополучатели войны и собственно военные части. Wildberries никак не является ничем из этого, их основной бизнес — это простые бытовые вещи и одежда. Да, на сайте у них есть всякий военный хлам, но в основном это броня, каски, очки — вещи, которые могут использовать и простые люди в случае, когда припрет, для противодействия властям. На Wildberries нет собственно военного оружия и боеприпасов. Поэтому не считаю стрельбу по ним обоснованной. Да, это огромные цели, их хорошо видно искусственному интеллекту ракет и дронов, по ним легко прицелиться — но это не делает их военной, то есть законной целью.

Да, возможно еще немного людей, которые вели бизнес в РФ, задумаются об эмиграции, потеряв все, но еще больше людей останутся без денег не то что на эмиграцию, даже на еду и квартплату. А удрать из РФ — недешево: жилье в приличных странах недешевое, плюс затраты на перелет, оформления документов, и просто прокорм до тех пор, пока не найдется работа.

Алекс

Израиль

На данном этапе военных действий никто особо и не заботится о том, чтобы придать ударам какую-то легитимность. Впрочем, раньше при ударах по гражданским объектам все тоже не выходило за пределы объяснений по типу «это не мы», «оно само рухнуло». А сейчас не объясняют уже ничего, все и так ясно.

Со стороны Украины нападения на склады выглядит как откровенная месть, пусть и вполне объяснимая. Противоборствующие стороны приступают к планомерному уничтожению любой инфраструктуры, стремясь заставить друг друга сесть за стол переговоров.

По поводу справедливости. Если дело дойдет каким-то чудом до судов по военным преступлениям, то там бы разгрести расстрелы пленных и прочие преступления равной тяжести — до сгоревших складов с товаром руки просто не дойдут.

Андрей

Харьков

Когда смотрю видео таких масштабных пожаров, то есть чувство радости, что есть какая-то справедливость и что агрессор получает заслуженно.

Если брать россиян по отдельности, то конечно, кто-то может и ненавидит режим, кто-то просто живет и хочет оставаться вне политики, но если смотреть в общем, то это страна-агрессор — и все, что происходит плохого в ней, не может не радовать.

Ольга

Сербия

Не знаю, насколько обоснованы удары по складам Wildberries и использует ли их российская армия, в целом у меня все равно складывается впечатление, что Украина куда аккуратнее выбирает цели для ударов.

Если читать любые СМИ, хоть провластные российские или украинские, хоть относительно независимые с обеих сторон, количество жертв среди мирного населения РФ получается значительно меньше. По тем же ТЭЦ Украина вроде все еще не бьет, а РФ (в отопительный сезон) — вполне. То есть удары ВСУ по нефтяной инфраструктуре РФ, да пусть даже по складам Wildberries, по крайней мере не оставляют людей без отопления и света в критичное для этого время.

Анонимный читатель

Киев

Читаю дискуссии о том, есть ли смысл в ударах по Wildberries. А в этом-то вся трагедия и заключается: ни в чем из происходящего никакого смысла нет. Просто война продолжается, и все. Ну, надо же куда-то бить — вот и бьют. Били по НПЗ, появились лишние дроны, бьют по складам. Появятся еще — будут бить по чему-то еще.

Я бы предпочел, чтобы никто ни по кому не бил. Но у меня вызывают некоторое недоумение разговоры о целесообразности ударов по тем или иным объектам в России, как если бы комфорт и благоденствие жителей России было бы сколько-нибудь важнее, чем комфорт и благоденствие жителей Украины. Да нет. Там и там живут люди, на которых всем более-менее наплевать. А война просто продолжается, и все. Что же это за война, если не бомбить?

Алексей

Ереван

Удары по российским складам, ничем не отличаются от атак по энергетике Украины. Если раньше Украина еще могла рассуждать об ошибке в маршруте дронов, и сопутствующем ущербе, то теперь все маски сброшены. Фактически, Зеленский встал на одну сторону с Путиным. Они оба терроризируют мирное население и своей, и соседней страны. Если осенью Путин еще и бусификацию в РФ устроит, то вообще разница между странами исчезнет: уровень репрессий в Украине уже давно догнал российский.

Александр

Санкт-Петербург

Представил, что это Украина напала на Россию в 2022-м году. И в 2026-м Россия стала уничтожать в Украине склады Новой почты в ответ на удары ВСУ по маркетплейсам в России. И не могу найти ни одной причины, почему отвечать на подобные удары нельзя. Тем более, предлагалось взаимно прекратить удары вглубь территорий, но Путин отказался. Это его выбор.

Рассказ очевидца о последствиях атаки

«Сотрудников интересовало, засчитается ли сегодня рабочая смена» Вот что о последствиях атаки на склад Wildberries в Шушарах рассказывает очевидец

Рассказ очевидца о последствиях атаки

«Сотрудников интересовало, засчитается ли сегодня рабочая смена» Вот что о последствиях атаки на склад Wildberries в Шушарах рассказывает очевидец

Георгий

Сербия

Бить по гражданской инфраструктуре — не норма, а военное преступление. РФ первая открыла ящик Пандоры и теперь расплачивается за это.

История рассудит, насколько решение руководства Украины не противоречит правилам ведения войны. С точки зрения боли и страдания украинского народа это можно понять. Главное — не забывать и не давать этому превратиться в новую норму.

Валерия

Санкт-Петербург

Я не знаю, действительно ли Wildberries обеспечивал российскую армию, но я точно знаю то, что эти действия ВСУ обращают внимание пассивных жителей России на войну. Теперь меньше слышу от людей «я политикой не интересуюсь», ибо данная группа начала думать и интересоваться. Да, поздно начали. Да, раздражает это иногда, но начали!

Мне страшно, что сегодня утром была атака БПЛА рядом с моим домом, но это наконец-то Украина начала действительно давать отпор стране-агрессору. И это все потихоньку нас приближает к концу войны и к послевоенному ужасу.

Дмитрий

Санкт-Петербург

Считаю Wildberries такой же «законной целью» как и любое другое гражданское предприятие, которым может пользоваться армия. В этой логике можно атаковать завод по производству бутилированной воды или какую-нибудь швейную фабрику, потому что военные пьют воду и носят носки.

Приносить таким способом войну [в жизнь рядовых россиян] на бытовом уровне бессмысленно, она и так уже давно с нами. Это только отвернет часть людей, которые симпатизируют Украине.

Иван

Ванадзор (Армения), ранее Краснокамск

За словами Зеленского на этот счет интересно наблюдать — все меньше в речи про «законное» и больше про «справедливое», эвфемизмов больше, «дальнобойные санкции» теперь появились. Дрейфует все это в сторону разборок одних подонков-политиков с другими, пока чуть менее ублюдошными.

Мне кажется, в таких ситуациях люди простые всегда будут и крайними, и виноватыми. Апелляция к справедливости всегда прикрывает поганые и сомнительные решения. Понять такие решения можно, даже оправдать необходимостью, но простить или снять ответственность за это — нет. Вот так и живем: умом понимаем, сердцем — никогда не простим.

И фан-факт: Wildberries и «Озоны» у нас тут в каждом селе есть. Что, тоже войска РФ поди снабжают?

Иван

Россия

Вы задаете сложносоставные вопросы. Тут незачем столько думать. Подумаем через десятилетие, когда пыль уляжется.

Бьют — и бьют. Раз бьют, значит где-то там решили, что так ограниченные ресурсы будут потрачены с максимальной пользой. Что бы я ни думал — не перестанут. Для меня это означает, что надо держаться подальше от места, куда бьют. В том числе потому, что если компания настолько важна, что по ней стоит бить, то лучше бы мне ее не подпитывать, даже если по ней не попадут.

Если будут лучше бить, то Левиафан упадет замертво раньше, чем сожрет нас тут всех. Вот бы еще тушей не придавил.

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