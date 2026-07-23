Wildberries начала добровольные выплаты продавцам за товар, сгоревший при атаках украинских дронов. Те жалуются, что компенсации слишком маленькие Будут ли возмещать что-то власти РФ, неясно

Павел Бедняков / AP / Scanpix / LETA

Компания Wildberries анонсировала выплату компенсаций продавцам за товар, потерянный в результате атак украинских беспилотников. Вечером в среду, 22 июля, владелица маркетплейса Татьяна Ким заявила, что «в течение суток» начисления получат селлеры, чьи товары пострадали в подмосковной Электростали. Она пообещала в первую очередь «поддержать самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей», которых, по ее словам, более 88 тысяч.

Ким заявила, что компания разрабатывает «симулятор продаж»: по нему продавцы будут получать деньги постепенно — так, как будто бы утерянные товары были проданы со склада с той скоростью, с которой они обычно продаются. Для крупных продавцов она анонсировала схему с кредитованием на специальных условиях.

Спустя несколько часов продавцы стали жаловаться на недостаточный размер компенсаций. «Агентство» и «Новая газета Европа» изучили сообщения в профильных телеграм-чатах вечером 22 июля и утром 23 июля. Многие предприниматели указывали, что Wildberries заплатила им на порядок меньше, чем они потеряли. Вот несколько конкретных примеров: компенсация 2600 рублей при общей стоимости товара 40 тысяч, компенсация 2900 рублей за товары на 130 тысяч, компенсация 13 тысяч за товар на 140 тысяч рублей. Большинство участников чата жаловались, что вообще не получили никаких выплат.

Wildberries заверила, что «выплаты будут идти несколькими траншами». «Первые выплаты получили продавцы даже с самыми минимальными остатками товаров — так компания оказала поддержку максимально широкому кругу пострадавших предпринимателей уже на первом этапе», — заявили в пресс-службе компании «Русской службе Би-би-си». Источник в Wildberries сообщил изданию, что первые транши «составляют 10–15% от суммы, которую бы продавцы заработали за продажу всего товара». Он отметил, что это — добровольные выплаты со стороны компании.

Wildberries формально не несет ответственности за последствия атак дронов. 7 июля — за 11 дней до первого удара — компания изменила оферту: налеты беспилотников были отнесены к обстоятельствам «непреодолимой силы», что формально освобождало Wildberries от необходимости компенсировать стоимость товара.

О помощи со стороны государства ничего не известно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июля называл ситуацию с убытками «непростой». Чиновник заявил, что правительство «занимается этим вопросом» и находится «на связи» с Wildberries. В то же время он не конкретизировал, как именно власти планируют компенсировать ущерб от атак самому маркетплейсу — и планируют ли вообще. По оценкам экспертов профильных изданий, только на складах в Московской и Тамбовской областях хранилось товаров на сумму 150–235 миллиардов рублей. Это сравнимо с чистой прибылью Wildberries за год.

Украина атаковала уже как минимум четыре склада Wildberries. В воскресенье, 19 июля, под удар попали логистические центры в Московской и Тамбовской областях, во вторник, 22 июля, — в Краснодаре и в Ставропольском крае. Утром 23 июля сообщалось об атаке на склад Wildberries в Воронежской области, однако позже эти сообщения не подтвердились. Жертвами атак стали в общей сложности девять человек, несколько десятков получили ранения. Власти Украины настаивают: на складах в том числе хранятся товары, используемые для нужд армии РФ, поэтому они являются «законной военной целью».

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