Война 1609-й день. Кремль спустя три дня впервые прокомментировал удары по складам Wildberries: «Действительно, ситуация непростая»

Вертолет тушит пожар на складе Wildberries в Подмосковье, возникший после украинского удара 18 июля Татьяна Макеева / AFP / Scanpix / LETA

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Россия

Правительство России находится «на связи» с компанией Wildberries после атаки украинских беспилотников на ее логистические склады. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Действительно, ситуация непростая в связи с теми убытками, которая понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса. Этим вопросом занимается правительство. Конечно, по деталям лучше обращаться в кабинет министров, но правительство на связи с компанией, более конкретного сказать по этой теме ничего нельзя.

Песков также заявил, что склады Wildberries не используются для поставок товаров для нужд российской армии, как утверждают власти Украины.

Это был первый публичный комментарий Дмитрия Пескова по поводу атаки на склады Wildberries, которая произошла три дня назад. Президент РФ Владимир Путин об ударах, в результате которых погибли восемь человек и более 80 получили ранения, никак не высказывался.

Финансовый ущерб от атак до сих пор неясен — вероятно, на подсчеты уйдет больше месяца. Свои экспертные оценки уже опубликовали крупнейшие профильные издания. По подсчетам «Коммерсанта» и Forbes, восстановление собственно складов может обойтись Wildberries в общую сумму от 22 до 36 миллиардов рублей. Чистая прибыль маркетплейса в 2025 году составила 175 миллиардов рублей.

Суммарная стоимость товара, потерянного продавцами, оценивается в диапазоне от 150 до 235 миллиардов рублей. При этом формально Wildberries не должна возмещать им ущерб — в начале июля она изменила условия договоров с продавцами, освободив себя от ответственности за повреждение или утрату товара в результате атак беспилотников.

«Я вижу много вопросов по выплатам за поврежденный товар в Электростали. Не сомневайтесь, мы не оставим вас наедине с этой проблемой», — заявила вчера владелица Wildberries Татьяна Ким.

Ким также сообщила, что компания изменила правила поведения на объектах «при нештатных ситуациях»: теперь сотрудники будут получать причитающиеся им выплаты независимо от того, что при эвакуациях работу приостанавливают.

Сегодня также стало известно, что на фоне атак Wildberries изменила режим работы трех крупных складов в Московской области: они будут закрыты ночью, сотрудники в это время не должны будут находиться внутри помещений.

Война в фотографиях. Запорожье

Армия РФ сегодня утром нанесла удар корректируемыми авиабомбами по Запорожью. В результате повреждения получил многоэтажный жилой дом, в нем начался пожар. По данным местных властей, погибли два человека, девять получили ранения.

Reuters / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

Kateryna Klochko / AP / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

В этом письме есть мат.

Анонимная читательница (Москва). Смотрю с утра новости: полыхают склады Wildberries. Люди погибли и пострадали. Люди, которые просто пришли на работу, чтобы отсортировать трусы и носки. Явно не работа мечты, и они честно работали, чтобы прокормить свою семью. А им беспилотник на голову: на! Санкции, блять, дальнобойные. Сдохни, сопутствующий ущерб. Ну, еще лично у меня там товар горит на пару миллионов (о, нет, не дроны). По сравнению с потерянной жизнью — херня. Хотя я тоже не знаю, как сведу дебет с кредитом теперь.

Но самое забавное: я ж типа жаловаться не должна? Это ж праведный гнев жертвы [Украины]. Я и мой ребенок — не жертвы, мы должны молча принимать сей праведный гнев, раз угораздило родиться в России. И, полагаю, еще и радоваться справедливому возмездию должны? В соседний дом влетел беспилотник: «Кара! принимаю с благодарностью!» Так надо?

Я и вся моя семья никогда не принимали войну, у меня на три четверти украинская кровь, хоть и не считаю себя украинкой. Но корни глубокие и могилы моих предков, видимо, уже сровнены с землей. И это горе. Да, я виню во всем прежде всего российское государство. Но то, что делает Украина, я не могу и не буду принимать, одобрять или оправдывать. Чума на оба ваши дома.

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