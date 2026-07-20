Война 1608-й день. Украина второй раз за три дня ударила по Подмосковью. Пострадали 10 человек. Произошел пожар на территории, которой владеет друг Путина Сергей Ролдугин

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Россия

Украина в ночь на 20 июля нанесла массированный удар беспилотниками по Московской области. По последним данным, пострадали 10 человек.

Больше всего пострадавших в городе Домодедово — семь человек. Шестерых из них госпитализировали, в том числе трех граждан Китая, сообщил губернатор Андрей Воробьев. У четырех пострадавших — осколочные ранения, у 53-летнего мужчины открытый перелом бедра, у 26-летнего — ранение голени. Кроме того, в Подольске пострадали две женщины, им оказали помощь на месте. В Одинцовском округе у 11-летней девочки диагностировали острую реакцию на стресс. В Домодедовской больнице сообщали, что шесть человек госпитализированы с минно-взрывными травмами.

Дым над подмосковным городом Домодедово после атаки дронов. 20 июля 2026 года EPA / Scanpix / LETA

Поврежденный многоквартирный жилой дом в Домодедове. 20 июля 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

Воробьев заявил, что в результате атаки дронов повреждены несколько частных домов и «отдельные объекты гражданской инфраструктуры». Подробностей о поврежденных объектах он не привел. Один из дронов упал на трассе М-4. Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева заявила, что пожар произошел на территории индустриального парка «Южные врата». Беспилотник также попал в верхний этаж жилого дома на улице Курыжова.

Осторожно, в видео есть мат.

Astra, проанализировав опубликованные видео и фотографии, пришла к выводу, что в Подольске под атаку попала нефтебаза, там начался пожар. «Агентство» уточняет, что речь идет о нефтебазе в микрорайоне Львовский.

Жители деревни Коледино (городской округ Подольск) сообщили, что в логистическом центре Wildberries произошел пожар. В пресс-службе Wildberries заявили, что склад компании продолжает работу в штатном режиме. В целях безопасности ранее там провели эвакуацию, но сотрудники уже вернулись на рабочие места. В опубликованных видео можно увидеть пролетающий над складом дрон. Украинский телеграм-канал Exilenova+ пишет, что склад был атакован, но не загорелся.

Подольск, 20 июля 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

Склад Wildberries также есть в индустриальном парке «Южные врата» (как и склады «Лемана Про», Alibaba Group и других компаний), где в результате атаки дронов произошел пожар. Власти не уточняли, что именно там горит. «Агентство» отмечает, что склад Wildberries находится южнее части комплекса, где возник пожар.

Оператор парка — компания Instone Development. Склад принадлежал чешской компании PPF Real Estate, которая после начала войны решила продать активы в России. В начале 2026 года основным владельцем Instone Development стал фонд «Талант и успех» виолончелиста и друга Владимира Путина Сергея Ролдугина (попечительский совет фонда возглавляет сам президент РФ).

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 19 июля до пяти утра в направлении столичного региона летело более 400 украинских беспилотников. По его словам, большинство из них уничтожили на «дальних подступах», 85 дронов сбили на подлете к Москве.

Атаку прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский:

Московский регион. Есть результаты работы наших дальнобойных санкций по логистическим объектам и нефтебазе. Спасибо воинам сил беспилотных систем, разведки, ракетных войск и артиллерии, сил специальных операций. Расстояние до целей от нашей границы — более 400 километров.

Также в акватории Черного моря поражены два танкера теневого флота и четыре сухогруза. Справедливо отвечаем на каждый российский удар по нашим городам и областям. Эту войну нужно завершать, и это возможно лишь усугубляя давление на единственную причину этой войны — Россию.

Эта вторая массированная атака украинских беспилотников по Московской области за три дня. Предыдущая произошла в ночь на 18 июля. Под удар попал склад Wildberries в Электростали — это крупнейший логистический центр маркетплейса.

Подробнее об атаке 18 июля

«Как ни строй, все равно загорится» Что происходит в Электростали после удара по крупнейшему складу Wildberries в России? Репортаж «Берега»

Подробнее об атаке 18 июля

«Как ни строй, все равно загорится» Что происходит в Электростали после удара по крупнейшему складу Wildberries в России? Репортаж «Берега»

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Дмитрий (Алексин). Я работник склада Wildberries. После сегодняшней (письмо было получено 18 июля, — прим. «Медузы») новости [об ударе Украины по логистическим центрам Wildberries] я испытываю опустошение и страх. Из-за того, что погибли точно такие же люди, как я. Погибли, даже, скорее всего, не зная о том, что на складе может быть военное оборудование. Мы на Wildberries бесправны: мы не знаем почти ничего, что не касается нашей работы. Эти склады огромные, у них разные блоки, операции. Я собираю/раскладываю в места хранения обычные вещи: футболки, обувь, мелочовку, ни разу не видел ничего военного и так далее. Но теперь мне страшно: вдруг эта военщина все-таки где-то на складе есть и я тоже буду как «сопутствующий ущерб»? Вдруг у меня в Алексине тоже бывают военные запчасти? Я не знаю.

И самое плохое: нас не эвакуируют и даже не информируют об атаке БПЛА / ракетной опасности, а у обычных работников смартфонов с собой нет. Те [телефоны], что разрешены (кнопочные, самые простые), не ловят на мезонине (многоэтажная конструкция для хранения), а сирены и из обычных домов-то слышно с трудом, а на складе и вовсе невозможно услышать. Получается, я в полной изоляции и могу умереть, даже не попытавшись спастись в случае угрозы.

Самое плохое для меня — что это была намеренная атака. Если дрон упал случайно — я понимаю, война. Но из-за того, что Wildberries теперь — осознанно выбранная Украиной цель, мне страшно продолжать там работать. Я не обвиняю Украину, но, как обычному «слепому» и изолированному во время работы от мира работнику, мне тяжело читать новости о таких же погибших, как и я. Я думаю об увольнении.

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