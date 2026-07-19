«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Россия в ночь на 19 июля нанесла по Киеву один из самых массированных ударов баллистическими ракетами с начала войны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, войска РФ запустили по Украине более 40 ракет разных типов и 120 беспилотников. Большую часть ракет российские военные направили на Киев. С начала июля столица Украины становится целью российских атак по несколько раз в неделю.

Под удар попали пять районов города. Там загорелись автомобили, жилые и нежилые дома. Взрывная волна повредила наземный вестибюль станции метро «Лукьяновская».

Одна из российских ракет попала по заводу и складам компании Ukrtac, которая производит военную амуницию и индивидуальную баллистическую защиту, бронежилеты и штурмовые рюкзаки.

Россия продолжает обстреливать Украину. Каждый день. Гибнут люди. Каждый день. Горят дома. Каждый день. Пострадавшим можно помочь через «Давайте» — совместный проект «Медузы», «Дождя» и «Службы поддержки». Если вы не в России, подпишитесь на регулярный донат и знайте, что вашу заботу почувствуют те, кому она критически нужна прямо сейчас.

В результате атаки на Киев один человек погиб, еще 16 пострадали. Еще два человека получили ранения в Бучанском районе Киевской области. Там после российского обстрела произошли пожары на территории складов и «логистического объекта».

В Запорожской области второй день подряд под российские удары попадают поезда. Накануне войска РФ нанесли удар по локомотиву и пассажирским вагонам. Тогда никто не пострадал. В ночь на 19 июля в результате обстрела ранения получила одна из проводниц. Пассажиров заранее эвакуировали во время воздушной тревоги. Еще два человека пострадали в Запорожье.

Российские военные с вечера 18 июля также наносят удары по Одесской области. В результате удара, как заявили местные власти, по жилому району и гражданской инфраструктуре в субботу погиб подросток, еще 12 человек пострадали. Днем 19 июля в результате удара по Одессе пострадал один человек.

В пригороде Харькова при ударе по почтовому терминалу днем в воскресенье погибли четыре человека, еще около 20 пострадали. Кроме того, под обстрелы попали Сумы (один погибший, несколько раненых) и Херсонская область (один погибший, двое раненых).

В Минобороны РФ подтвердили, что российские военные нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по Украине. Ведомство утверждает, что целями атаки стали предприятия военной промышленности и логистические центры в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура порта Южный в Одесской области.

Свою сводку министерство сопроводило угрозой новых ударов по Украине. Ведомство опубликовало картинку с надписью «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем», к которой добавило хештег «ЭтоВамНеФутбол». Вероятно, это отсылка к финальному матчу чемпионата мира по футболу. Он пройдет вечером 19 июля.

Россия

В Ставрополе и его окрестностях в результате атак украинских беспилотников произошли пожары на территории промышленных зон, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, загорелись промышленные предприятия (какие, не уточняется), там взрываются «огнеопасные материалы», но пока опасности для людей нет.

Одной из целей атаки стала промзона в хуторе Вязники. Там эвакуировали жильцов ближайших к месту удара домов и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Издание Astra, изучив фото и видео очевидцев, предположило, что в Ставрополе и окрестностях горят три нефтебазы. Некоторые из них уже становились целями украинских дронов.

В Курске украинские беспилотники попали в четыре многоквартирных дома, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн. В одном из домов повреждены квартиры на трех верхних этажах, в двух домах повреждены фасады, в четвертом загорелась квартира. Один человек пострадал, жильцов пострадавших домов эвакуировали.

В Новороссийске украинские дроны атаковали два танкера, на которые в момент удара грузили нефть в морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума ( ). Как сообщила сама компания, целями атаки стали два танкера под флагами Либерии и Маршалловых островов. В результате удара на танкере Либерии произошел пожар, но суда остались на плаву.Погрузку нефти на морском терминале остановили. Пострадавших, по данным КТК, нет.

Владимир Зеленский подтвердил, что беспилотники СБУ нанесли удар по трем нефтебазам в Ставропольском крае. По его словам, ВСУ также атаковали еще один топливный объект в этом регионе. О каком объекте идет речь, он не уточнил. Кроме того, президент Украины заявил, что военные нанесли удары по трем танкерам так называемого теневого флота России в Черном море. Зеленский назвал эти атаки «справедливым ответом на российские удары».

Война в фотографиях. Последствия массированного удара РФ в Киеве

Столб дыма над городом после ночной атаки Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Жилой дом после российского обстрела Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Киевлянка в своей квартире, поврежденной во время обстрела Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Жителей эвакуируют из поврежденного дома. Среди них есть раненые

Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Разрушенный вход на станцию метро «Лукьяновская» Reuters / Scanpix / LETA

Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

Жительница Киева выносит клетку со своим попугаем из поврежденного дома Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA Владелица одного из сгоревших автомобилей осматривает свою машину Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Жители Киева рядом со своим домом, поврежденным в результате обстрела Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Дым от пожаров после атаки Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Юлия (Чебоксары). Каждый день смотрю письма читателей в «Медузе» и как же меня некоторые из них раздражают! «Я чувствую мрачное удовлетворение…», «я рада…» (что там что-то взорвали, что очередной кризис и так далее). Многие пишут, что «наконец-то все остальные (что-то там) поняли».

Ну конечно, никто ничего не понимает, один ты, да-да, именно ты все понимаешь. Сидишь на диванчике, смотришь ютьюбчик, читаешь телегу и все понимаешь. Особенно понимаешь лучше одиноких и нищих бабушек, детей, которые сейчас взрослеют, бюджетников, которых е*ут со всех сторон, семей, у которых квартиру к х*ям разнесло (повезло, если только квартиру).

Не похоже, что таким людям важен мир. Важнее доказать, что они правы, что раз уж они несчастны, пусть остальные тоже страдают. Не думаю, что с таким настроем можно построить мир. На ненависти ничего не построишь, не важно, в какую сторону она направлена. Если ты за мир, то начни с себя! Перестань ненавидеть! Жизнь сложнее того, что происходит в интернете.

Не надо гнаться за абстрактными идеями в политике и рвать отношения с реальными людьми. Надо сосредоточиться на том, на что мы можем повлиять, а не злорадствовать. Не важно кто, русский, украинец, европеец.

Самое главное, что мы можем сделать для себя и наших детей — это победить ненависть. Все когда-нибудь заканчивается, и эта война тоже. Нужно помнить об этом, помнить что нам придется со всем этим жить, строить общее будущее, разговаривать, спорить, идти на компромиссы. И украинцам, и самым жестким зетникам, и самым ярым либералам и демократам.

Я верю в будущее, но чтобы оно наступило, нам всем нужна разумная голова на плечах, а еще милосердие, доброта и умение слышать друг друга.

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