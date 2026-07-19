Россия нанесла массированный удар по Киеву. Один человек погиб, 16 пострадали

Один человек погиб, еще 16 пострадали в результате российского массированного удара по Киеву в ночь на 19 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это одна из самых массированных атак РФ на Киев.

Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), под удар попали пять районов столицы Украины: Соломенский, Шевченковский, Святошинский, Деснянский и Днепровский. Там произошли пожары в жилых и нежилых домах, загорелись автомобили.

Во время обстрела взрывной волной был поврежден наземный вестибюль станции метро «Лукьяновская», сообщили власти Киева. Станцию закрыли.

В Бучанском районе Киевской области произошли пожары на территории складов и «логистического объекта», сообщает ГСЧС. По предварительным данным, пострадали два человека.

В Запорожской области российский беспилотник попал по пассажирскому поезду, сообщили в компании «Укрзализныця» («Украинские железные дороги»). Пассажиров заранее эвакуировали. Предварительно, легкое ранение получила проводница.

В Минобороны РФ подтвердили, что российские военные нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по Украине. Ведомство утверждает, что целями атаки стали предприятия военной промышленности и логистические центры в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура порта Южный в Одесской области.

Всего Россия запустила по Украине 41 ракету и 125 беспилотников разных типов, заявило командование Воздушных сил ВСУ. Зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных дронов. Основным направлением атаки стал Киев.

Россия с начала полномасштабной войны регулярно наносит удары по столице Украины. С начала июля частота обстрелов увеличилась: войска РФ наносят удары по городу несколько раз в неделю.