Россия второй раз за неделю нанесла удар по Киеву. Более 10 человек погибли, десятки ранены Фотографии последствий атаки
Российские войска в ночь на 6 июля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами и дронами. Всего, по данным командования Воздушных сил ВСУ, по территории Украины было выпущено 68 ракет разных типов и более 350 беспилотников (включая дроны-имитаторы). Главной целью удара стал Киев. Ни одну из 23 баллистических ракет и шести ракет «Циркон» средства ПВО, защищающие столицу Украины, сбить не смогли. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у украинских военных не хватает ракет для комплексов ПВО Patriot. В Киеве в результате российского удара, по последним данным, погибли 11 человек, 46 пострадали, сообщил мэр города Виталий Кличко. Повреждены здания в четырех районах города. Наиболее сильные разрушения в Подольском районе. Данные о погибших и пострадавших не окончательные, предупреждают украинские власти, спасательные операции на месте разрушенных зданий продолжаются. 7 июля в Киеве объявлено днем траура. «Медуза» публикует фотографии последствий российского удара по Киеву.