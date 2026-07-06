Россия второй раз за неделю нанесла удар по Киеву. Более 10 человек погибли, десятки ранены Фотографии последствий атаки

Vladyslav Sodel / Reuters / Scanpix / LETA

Российские войска в ночь на 6 июля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами и дронами. Всего, по данным командования Воздушных сил ВСУ, по территории Украины было выпущено 68 ракет разных типов и более 350 беспилотников (включая дроны-имитаторы). Главной целью удара стал Киев. Ни одну из 23 баллистических ракет и шести ракет «Циркон» средства ПВО, защищающие столицу Украины, сбить не смогли. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у украинских военных не хватает ракет для комплексов ПВО Patriot. В Киеве в результате российского удара, по последним данным, погибли 11 человек, 46 пострадали, сообщил мэр города Виталий Кличко. Повреждены здания в четырех районах города. Наиболее сильные разрушения в Подольском районе. Данные о погибших и пострадавших не окончательные, предупреждают украинские власти, спасательные операции на месте разрушенных зданий продолжаются. 7 июля в Киеве объявлено днем траура. «Медуза» публикует фотографии последствий российского удара по Киеву.

Danylo Antoniuk / AP / Scanpix / LETA Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Жители Киева на лестничной клетке в одном их домов во время российской атаки. Во время авианалетов рекомендуется находиться как можно дальше от окон и наружных стен зданий Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA Если нет возможности добраться до специально оборудованного укрытия, во время авиаударов, рекомендовало ГСЧС Украины, можно спрятаться в подвале или, как на фото, на подземной парковке Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Serhii Okunev / AFP / Scanpix / LETA

Жительница одного из повреженных в результате российского удара домов со своей дочерью Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA Жительница Киева ждет новостей о своей подруге, которая могла оказаться под завалами разрушенного дома Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Последствия предыдущего массированного удара по Киеву

Россия нанесла по Киеву один из самых масштабных ударов за все время войны Разрушены жилые дома, погибли более 30 человек, ранены 100. Как это выглядит

Последствия предыдущего массированного удара по Киеву

Россия нанесла по Киеву один из самых масштабных ударов за все время войны Разрушены жилые дома, погибли более 30 человек, ранены 100. Как это выглядит