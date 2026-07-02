Россия нанесла по Киеву один из самых масштабных ударов за все время войны Разрушены жилые дома, погибли более 10 человек, десятки раненых. Как это выглядит

Российские войска в ночь на 2 июля атаковали Киев беспилотникам, баллистическими и крылатыми ракетами. По словам главы города Виталия Кличко, удар по столице Украины был самым массированным с начала большой войны. Повреждения есть во всех районах Киева, по последним данным, погибли по меньшей мере 13 человек, более 90 получили ранения. Данные о жертвах не окончательные, предупредили власти города, спасатели пока продолжают разбирать завалы. 3 июля объявлено в Киеве днем траура. «Медуза» публикует фотографии последствий российского удара.

Пожар в многоэтажном жилом доме в Киеве. 2 июля 2026 года Danylo Antoniuk / AP / Scanpix / LETA

Поврежденные в результате российской атаки автомобили. 2 июля 2026 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Полицейские эвакуируют одного из раненых жителей Киева. 2 июля 2026 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Жители Киева укрываются в метро во время российской атаки. 2 июля 2026 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Один из жилых домов в Киеве, поврежденных в результате российского удара. 2 июля 2026 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Помочь людям, пострадавшим от российских ударов по Киеву, можно через проект «Давайте», который запустили «Служба поддержки», «Медуза» и «Дождь». Это проект помощи мирным украинцам, пострадавшим из-за войны. Благодаря поддержке 11 000 человек уже собрано более 3 миллионов евро. Если вы живете не в России и не планируете туда ездить — подпишитесь на регулярные пожертвования в пользу «Давайте».

Спасатели на развалинах одного из разрушенных домов. 2 июля 2026 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA Жительница Киева, которую спасатели смогли извлечь из-под обломков. 2 июля 2026 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Жители одного из поврежденных домов. 2 июля 2026 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Дым над Киевом после российской атаки. 2 июля 2026 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Воронка во дворе жилого дома после российского удара. 2 июля 2026 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA Женщина с ребенком возле разрушенного дома в Киеве. 2 июля 2026 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Дым над Киевом после российского удара утром 2 июля 2026 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Спасательная операция в Киеве после российской атаки. 2 июля 2026 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Жители одного из домов в Киеве, поврежденных в результате атаки. 2 июля 2026 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Хроника войны. 2 июля 2026 года

Война 1590-й день. Россия после атаки на Москву ударила по Киеву. Разрушены 20 жилых домов, погибли более 10 человек, около 90 ранены

Хроника войны. 2 июля 2026 года

Война 1590-й день. Россия после атаки на Москву ударила по Киеву. Разрушены 20 жилых домов, погибли более 10 человек, около 90 ранены

«Медуза»