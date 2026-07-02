Россия нанесла по Киеву один из самых масштабных ударов за все время войны Разрушены жилые дома, погибли более 10 человек, десятки раненых. Как это выглядит
Российские войска в ночь на 2 июля атаковали Киев беспилотникам, баллистическими и крылатыми ракетами. По словам главы города Виталия Кличко, удар по столице Украины был самым массированным с начала большой войны. Повреждения есть во всех районах Киева, по последним данным, погибли по меньшей мере 13 человек, более 90 получили ранения. Данные о жертвах не окончательные, предупредили власти города, спасатели пока продолжают разбирать завалы. 3 июля объявлено в Киеве днем траура. «Медуза» публикует фотографии последствий российского удара.
Помочь людям, пострадавшим от российских ударов по Киеву, можно через проект «Давайте», который запустили «Служба поддержки», «Медуза» и «Дождь». Это проект помощи мирным украинцам, пострадавшим из-за войны. Благодаря поддержке 11 000 человек уже собрано более 3 миллионов евро. Если вы живете не в России и не планируете туда ездить — подпишитесь на регулярные пожертвования в пользу «Давайте».