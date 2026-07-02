Война 1590-й день. Россия после атаки на Москву ударила по Киеву. Разрушены 20 жилых домов, погибли более 10 человек, около 90 ранены

Пожар на верхних этажах многоэтажного жилого дома в Киеве после российского удара, 2 июля 2026 года Danylo Antoniuk / AP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Путин признал: Украина предлагала прекратить удары по городам РФ, если Россия откажется от дальнобойных обстрелов Украины. Он отверг эту идею, ведь, по его мнению, Киев страдает от таких ударов сильнее. Что вы думаете на этот счет? Как ваши родственники и знакомые, которые раньше дистанцировались от происходящего, относятся к явному нежеланию Путина завершать войну, все больше распространяющуюся по территории России? Меняется ли их мнение? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Россия в ночь на 2 июля нанесла масштабный удар по Киеву баллистическими и крылатыми ракетами и беспилотниками. Повреждения есть во всех районах столицы Украины, по данным на утро 2 июля, погибли по меньшей мере 13 человек, более 80 получили ранения.

В Деснянском районе разрушен девятиэтажный жилой дом, в нем оставались заблокированные люди. В Дарницком районе частично разрушен пятиэтажный жилой дом, а также разрушена девятиэтажка с первого по шестой этажи.

В Шевченковском районе повреждено здание одной из подстанций скорой помощи. Известно о шести раненых медработниках, один из них после атаки находился в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Киева Виталий Кличко.

По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, в результате российской атаки повреждения получили более 20 жилых домов. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уточнила, что в 20 жилых домах были прямые попадания, а всего в результате обстрелов в Киеве повреждены еще около сотни домов. По словам Виталия Кличко, наибольшие разрушения получил жилой дом в Дарницком районе, где часть здания «была буквально снесена».

Пожарные на месте российского удара по жилому дому в Киеве, 2 июля 2026 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Спасатели работают на месте удара по жилому дому в Киеве, 2 июля 2026 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Жительница Киева на месте разрушения после российского удара, 2 июля 2026 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Взрыв после попадания российского беспилотника в здание, 2 июля 2026 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Данные мониторингового проекта NASA (Fire Information for Resource Management System) показывают, что самый большой пожар после ночной атаки наблюдается в районе нефтебазы сети АЗС WOG недалеко от Богатырской улицы в Оболонском районе.

Пожары в центре Киева после ударов на карте спутникового мониторинга лесных пожаров FIRMS, 2 июля 2026 года NASA

По последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате ночной атаки погибли 13 человек, пострадали более 30 человек. Кличко сообщает о 86 пострадавших, 70 из которых госпитализированы. 3 июля в Киеве объявлено днем траура.

Накануне Владимир Зеленский в своем вечернем обращении предупредил, что, по данным украинской разведки, Россия готовит очередной массированный удар.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия в ходе ночного удара запустила 74 ракеты и 496 беспилотников разных типов. 48 ракет и 476 беспилотников были сбиты. Основным направлением удара стал Киев. Особенностью этой атаки в Воздушных силах ВСУ назвали одновременное применение средств воздушного нападения разных типов с различных направлений, а также использование большого количества баллистических ракет и реактивных беспилотников. Виталий Кличко назвал эту атаку на Киев самой массированной.

«Агентство» отмечает, что это первый массированный удар России по Киеву после крупнейших налетов украинских дронов на Москву 16 и 18 июня. Предыдущий крупный удар по Киеву был нанесен в ночь на 15 июня, когда российские беспилотники попали в Киево-Печерскую лавру.

В Минобороны России утром 2 июля заявили, что российские вооруженные силы нанесли удар по Киеву в ответ на «террористические атаки» Украины. В военном ведомстве утверждают, что в результате удара поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Позже в Минобороны уточнили, что в Киеве поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», выпускающее в том числе системы управления украинских крылатых ракет «Фламинго». Также в числе целей ведомство называет сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Атлон Авиа», предприятие авиационной промышленности «Антонов», Киевский радиозавод, промышленное предприятие «Киев-25», транспортно-логистический центр и склад горюче-смазочных материалов.

Помочь людям, пострадавшим от российских ударов по Киеву, можно через проект «Давайте», который запустили «Служба поддержки», «Медуза» и «Дождь». Это проект помощи мирным украинцам, пострадавшим из-за войны. Благодаря поддержке 11 000 человек уже собрано более 3 миллионов евро. Если вы живете не в России и не планируете туда ездить — подпишитесь на регулярные пожертвования в пользу «Давайте».

Россия

Украинские беспилотники в ночь на 2 июля атаковали Нижегородскую область. В результате атаки в Нижнем Новгороде погиб один человек и четверо пострадали, сообщил глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, силы ПВО в течение ночи уничтожили 30 беспилотников. Падение обломков вызвало «некритические повреждения» одного промышленного объекта и нескольких жилых домов, заявил Никитин.

Украинские телеграм-каналы сообщали, что атакован нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Кстово под Нижним Новгородом, где начался пожар. Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ «Лукойла» и заявил, что, по предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анастасия (Урал). До нас дроны еще не долетели, но жить страшно становится с каждым днем. Страшно от усиливающейся милитаризации режима, страшно от блокировок и до чего может в этих ограничениях дойти обезумевший лидер для сохранения своей власти, страшно от роста цен, страшно от того, что мужчин забирают на войну, а они приходят с ПТСР, возвращаются в семьи, и скоро это станет массовым, очень страшно.

Страшно от того, что гибнут люди и там, и у нас. Я не испытываю ни малейшего негатива в сторону Украины. То что в нас прилетает — это закономерное следствие нашей агрессии (как же стремно, что я помимо своей воли являюсь частью этого как гражданин). Как же тупо было думать, что этого не случится.

До войны я была патриоткой, такой, знаете, прямо настоящей: я учила гимн, вставала, когда слышала его, так было принято в моей семье. Я обеляла свою страну, если ее кто-то в чем-то обвинял, я слушала в машине на полной громкости военные песни и орала их во всю глотку, я ходила на выборы и верила, что моя страна великая, моя национальная идентичность была сильной, и я гордилась тем, что я русская.

Все это разбилось вдребезги в феврале 2022 года. Я играла со своим ребенком дома, когда муж мне сказал о том, что Россия напала на Украину. Я была в шоке, сильно плакала в тот день и никак не могла осознать, что это случилось. Теперь мне стыдно, что я русская. Теперь я чувствую ярость, отвращение и ненависть. Страх и усталость. Много сил уходит на сдерживание всего этого внутри, ведь говорить не с кем, вылить это некуда, понимающих мало, и я чувствую апатию.

Я читаю каждое письмо (!) из вашего выпуска, это очень помогает мне не ощущать себя безгранично одинокой в своих чувствах, в тревоге, ненависти к власти, к войне и беспомощности хоть что-то изменить. Пишу вам все это и плачу. Спасибо вам за то, что даете эту возможность, спасибо вам за то, что сохраняете для нас связь с реальностью через ваш ресурс, спасибо вам за эту ментальную связь с такими же уставшими от всего этого безумия людьми.

Я вас читаю и понимаю, что я не одна.

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