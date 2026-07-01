Война 1589-й день. Украина ожидает наступления российских войск из Брянской области. Вторжение с территории Беларуси главком ВСУ считает маловероятным

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Украина

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН назвал наступление России на севере Украины с территории Брянской области наиболее вероятным вариантом дальнейшего развития войны. Он подчеркнул, что такая возможность «подтверждается несколькими данными».

При этом речь не идет о наступлении на Киев. Цель российских войск может заключаться в том, чтобы продвинуться вглубь Черниговской области, растянуть линию фронта и заставить ВСУ перебросить резервы с других направлений.

Сырский также оценил вероятность российского наступления на Украину с территории Беларуси, которую в последние месяцы обсуждают европейские чиновники и западные СМИ. По его словам, украинские власти знают о том, что Путин поручил Генштабу просчитать разные варианты новых наступательных операций. Один из них — вторжение из соседней Беларуси, чтобы захватить Киев.

Главком ВСУ подчеркнул, что Украина учитывает вероятность такого развития событий. В то же время он усомнился, что это реальный сценарий: «Я думаю, что руководство Беларуси не решится использовать собственную территорию, давать ее агрессору для использования в качестве плацдарма для проведения наступательной операции».

Газета The Wall Street Journal неделю назад писала, что Москва развернула кампанию давления на Минск, чтобы расширить свои возможности для новых атак по Украине. В мае президент Франции Эммануэль Макрон впервые за четыре года созвонился с Александром Лукашенко и предостерег его от вступления в войну.

Сам Лукашенко в течение июня несколько раз заявлял, что считает втягивание Беларуси в войну «абсолютно недопустимым». Он также выполнил недавнее требование Владимира Зеленского отключить на границе ретрансляторы, с помощью которых корректировались российские удары по территории Украины.

Александр Сырский отметил, что ретрансляторы пока не демонтированы. Более того, он сообщил, что 29 июня один из них вновь активировали. «Я думаю, что они больше не будут их включать, — сказал главком ВСУ. — Я думаю, что они осознают, что этого не нужно делать». Он не стал уточнять, идет ли речь о физическом устранении ретрансляторов.

Комментируя ситуацию на фронте, Сырский отметил, что активность российских войск в последнее время снизилась: «Я не скажу, что вдвое, но на одну треть — точно». Также сократился список направлений, где войска РФ пытаются активно продвигаться вперед. По словам главкома ВСУ, раньше таких участков было 13, а сейчас только семь. В то же время он подчеркнул, что ситуация на фронте для Украины остается сложной.

Война в фотографиях. Прифронтовой город Доброполье в Донецкой области

Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Могила местного жителя рядом с домом, поврежденным в результате российского удара по Доброполью. 28 июня 2026 года Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Оптоволоконные кабели, которые используются для управления российскими дронами. 28 июня 2026 года Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA Военнослужащие 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Национальной гвардии Украины в Доброполье. 28 июня 2026 года Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Разрушенные жилые дома в прифронтовом городе Доброполье Донецкой области. 28 июня 2026 года Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

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Таня. Самое страшное осознание для меня за время войны — то, что жизнь продолжается. Весна сменяется летом, дети заканчивают школы, люди болеют и выздоравливают, женятся и разводятся, бабушки и дедушки стареют, а я взрослею, и все идет своим непоколебимым чередом.

Люди должны жить свои жизни, должны сдавать экзамены, должны искать работу, должны продолжать жить… А я чувствую, что не понимаю, как жить в новых реалиях, чувствую, что не могу приспособиться и найти свое место в этом мире, и мне очень-очень страшно.

Я думала, что моя злость спустя столько лет войны сменится апатией, но меня поглотили разочарование, страх и какая-то очень тяжелая печаль, которая, как дементор, высасывает все счастье каждый день.

И да, я хожу, улыбаюсь, ищу работу, хожу на свидания, но внутри я — живой труп. Я не знаю, как можно смириться с тем, что старый, добрый для меня мир исчез и все перевернулось с ног на голову, что повсюду войны и погибают невинные люди. Что все возможности отобрали, и даже показать своим будущим детям Европу я, видимо, не смогу, а они не смогут поехать туда учиться по обмену.

Но жизнь продолжается, течет своим чередом.

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